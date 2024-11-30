道指高開151 避險升溫金價揚

周五為美國感恩節翌日的「Black Friday」，美股提前3小時休市。美匯指數昨日曾報106.05。美股3大指數周五早段向好，道指曾升151點，報44,873點；標指升28點，報6,027點；納指升136點，報19,196點。

美感恩節前段網購增4% 感恩節周末通常象徵年底購物季正式開跑，若表現理想可視為景氣好兆頭。雲服務商Salesforce的數據初步顯示，截至美東時間28日下午2時亦即感恩節的前半段，全球線上銷售額比去年同期增加7%至156億美元，美國也增長4%至31億美元，高於去年同期的2%，顯示出消費者對零售商提供的優惠折扣愈來愈感興趣。

不過，由於初步數據是按照數以千計零售商網站瀏覽量而估算，未必反映最終表現。在美國，感恩節的網購高峰為美東時間晚上7時到午夜，預料將佔總銷售額的35%。作為參考，全球去年感恩節的整天線上銷售額只增長1%至317億美元，美國同樣僅增1%至75億美元。

該公司在11月20日預測，從感恩節前的周二到感恩節後的周一，這段稱為Cyber Week的「網購周」，估計全球網上銷售額為3,110億美元。然而，百思買（Best Buy）、Target、Kohl's、Macy's等多間美國大型零售商高層此前先後表示，今年感恩節銷情可能不似預期。

下月減息¼厘機率六成 市場繼續揣測美國聯儲局下月將減息0.25厘，但中東局勢不明，加上美國貿易戰擔憂，增加避險需求，現貨金價靠穩。昨日現貨金每安士曾報2,666.35美元，上升0.96%。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局下月減息0.25厘的機率為66.3%。