人行再展8000億買斷式逆回購

為維護月底銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行周五進行4,790億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日淨回籠1,561億元。不過，繼10月首次開展買斷式逆回購操作，人行在11月再出手，規模增至8,000億元，本月也在公開市場淨買入國債面值2,000億元。

原則上每月開展一次的買斷式逆回購操作，規模由10月的5,000億元增至11月的8,000億元，期限由約6個月縮短至約3個月。分析指，增量規模或有意配合中期借貸便利（MLF）的縮量操作，且人行在11月淨買入國債的規模續按月持平，將加大貨幣政策逆周期調節力度。

人行前調查統計司盛松成表示，與國際主要經濟體相比，中國仍有較大的存款準備金率下降（降準）空間。其他分析也稱，人行透過多項貨幣政策工具，主要為營造適宜的貨幣環境，令市場更期待當局此前預告的降準快將落實。

市場利率定價自律機制工作會議亦已召開，會議強調，強化利率政策執行，規範金融機構定價行為，及要求嚴守自律約定，存款利率不得違規手工補息，貸款利率符合風險定價原則。

昨日股匯兩市轉強，由官方開出的人民幣中間價報7.1877兌每美元，按日升17點子，而人民幣在岸價昨午4時30分收報7.2332，大升近200點子；離岸價曾高見7.2282，即每百港元兌92.88元。

滬深股扭轉兩周跌勢 A股方面，在11月最後一個交易日上揚，滬綜指重上3,300點關，升30點，報3,326點；深成指收報10,611點，漲1.72%；深圳創業板指數報2,224點，更升2.5%。大市交投暢旺，兩市成交合計1.71萬億元。一周計，滬綜指升1.81%；深成指轉揚1.66%，齊扭轉兩周跌勢。總結11月，滬綜指及深成指累漲1.42%及0.19%。

值得留意是，地方政府債務餘額在10月底為45.31萬億元，其中，一般債務16.6萬億元，專項債務28.71萬億元。