港新申請按揭貸款宗數增46%

香港金融管理局公布，10月份新申請住宅按揭貸款按月增加46.5%至7,289宗；新批出的按揭貸款額較9月份增加9.5%至190億元；按揭貸款拖欠比率增至0.12%，但仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。

其中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少2.4%至54億元；二手市場的貸款增加14%至114億元。轉按貸款則增加21.2%至22億元。10月份新取用按揭貸款額按月減少26.9%至112億元。

H按佔比升至89% 勢續主導 10月選用銀行同業拆息按揭（H按）的新批按揭佔比升至89.2%，按月增0.6%；選最優惠利率按揭（P按）則減少0.6%至3.6%。定息按揭計劃出現「0的突破」，見1.8%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，早前3間大型銀行推出定息計劃，其息率較其他浮息計劃低，吸引部分客戶選用。他估計，隨着減息周期開始，H按未來仍將主導按揭市場。

同月香港貸款與墊款總額下跌1.1%，由年初迄今下跌3.2%；其中在港使用貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款按月均下跌1.1%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由9月底的78.4%，下跌至10月底的77.5%。

外匯基金總資產減1188億 港元貨幣供應量M2及M3均按月上升0.3%，按年均上升3.7%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.2%，與去年同期比較上升3.4%，部分反映投資相關活動；貨幣供應量總額M2及M3於10月份均上升0.2%，按年均上升8.6%。

此外，截至10月底，外匯基金總資產為40,150億元，較9月底減少1,188億元，其中港元資產減少1,050億元，外幣資產減少138億元。金管局解釋，港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券的月底餘額減少；外幣資產則因為投資按市價重估，但有關減幅因來自投資的利息收入及以港元購入外幣而被部分抵銷。