恒指全月挫893點 後市或窄幅上落
內地救市效應刺激過後，並未能助港股走出悶局。港股昨日表現反覆，恒生指數低開20點，一度下跌54點至19,312點，其後衝高291點至19,658點再度回軟，全日升幅回順至56點或0.29%，報19,423點。大市成交1,335億元，北水錄淨流入32.78億元。總結11月，恒指累計下跌893點或4.39%；國企指數及科技指數亦分別累跌4.36%和3.23%。
內需股受捧 莎莎漲11%
博雅換購3.8億比特幣
此外，博雅互動(00434)公布，於11月19至28日期間，集團進行一系列交易，使用1.42萬枚以太幣換購約515枚比特幣，涉及市場總價值（不包括交易費用）約4,948萬美元（約3.85億港元），有關換購於公開市場完成。本次換購比特幣所使用以太幣的原始購入成本約3,945萬美元。
完成後，集團累計持有約3,183枚比特幣，持倉平均成本約每枚57,724美元。平台Coinmarketcap.com的報價顯示，昨日比特幣曾見每枚98,477美元，以太幣則報3,563美元。
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然持續有北水流入，但港股最近成交回復淡靜，相信短期將繼續缺乏方向，恒指料在19,000至20,000點窄幅上落為主。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：