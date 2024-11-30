產經

恒指全月挫893點 後市或窄幅上落

港股昨日表現反覆，曾升291點，最終僅升56點收市。（中新社圖片） 港股昨日表現反覆，曾升291點，最終僅升56點收市。（中新社圖片）
港股昨日表現反覆，曾升291點，最終僅升56點收市。（中新社圖片）
內地救市效應刺激過後，並未能助港股走出悶局。港股昨日表現反覆，恒生指數低開20點，一度下跌54點至19,312點，其後衝高291點至19,658點再度回軟，全日升幅回順至56點或0.29%，報19,423點。大市成交1,335億元，北水錄淨流入32.78億元。總結11月，恒指累計下跌893點或4.39%；國企指數及科技指數亦分別累跌4.36%和3.23%。
內需股受捧 莎莎漲11%
內地近日召開全國市場運行和消費促進工作會議，強調扎實推進消費品以舊換新，擴大服務消費，培育新型消費，內需股有追捧，海底撈(06862)昨升4.3%，農夫山泉(09633)升3.59%，李寧(02331)升2.3%。此外，深圳居民赴港一簽多行於12月1日起恢復，個別香港零售股做好，莎莎國際(00178)升11.94%。
人民幣匯價回升，內房股做好，融信中國(03301)升11.39%，融創中國(01918)升8.29%；龍湖集團(00960)升2.43%。
至於科技股個別發展，騰訊控股(00700)跌0.5%。另旗下土耳其電商Trendyol據報正考慮融資約10億美元的阿里巴巴(09988)升0.3%。中資券商股表現亦不俗，中信証券(06030)升2.79%，中金公司(03908)升2.88%，國泰君安國際(01788)升3.77%。
博雅換購3.8億比特幣
此外，博雅互動(00434)公布，於11月19至28日期間，集團進行一系列交易，使用1.42萬枚以太幣換購約515枚比特幣，涉及市場總價值（不包括交易費用）約4,948萬美元（約3.85億港元），有關換購於公開市場完成。本次換購比特幣所使用以太幣的原始購入成本約3,945萬美元。
完成後，集團累計持有約3,183枚比特幣，持倉平均成本約每枚57,724美元。平台Coinmarketcap.com的報價顯示，昨日比特幣曾見每枚98,477美元，以太幣則報3,563美元。
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然持續有北水流入，但港股最近成交回復淡靜，相信短期將繼續缺乏方向，恒指料在19,000至20,000點窄幅上落為主。
恒指年內走勢恒指年內走勢
恒指年內走勢
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc