恒指全月挫893點 後市或窄幅上落

內地救市效應刺激過後，並未能助港股走出悶局。港股昨日表現反覆，恒生指數低開20點，一度下跌54點至19,312點，其後衝高291點至19,658點再度回軟，全日升幅回順至56點或0.29%，報19,423點。大市成交1,335億元，北水錄淨流入32.78億元。總結11月，恒指累計下跌893點或4.39%；國企指數及科技指數亦分別累跌4.36%和3.23%。