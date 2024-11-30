華內需回暖 美團純利飆

核心本地商業收入升20% 業績公告顯示，美團上季核心本地商業（外賣配送、到店消費、即時零售平台美團閃購等）分部收入按年增20.24%至693.73億元，多於第二季的606.81億元。增長主要是交易筆數增加，即時配送業務的訂單量按年增14.5%至約70.77億。其中，美團閃購繼續引領即時零售的快速發展，用戶數量及交易頻次均實現雙位數的增長。

同時，到店、酒店及旅遊業務在上季亦取得強勁增長，訂單量較去年同期高出超過50%。年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。美團董事長王興昨於業績會議上表示，隨着年輕一代進入大學，以及投身職業生涯，其外賣業務用戶群勢將擴大，因留意到這批群體的消費頻率及每月每戶平均收入（ARPU）均見良好增長趨勢，故有信心在目前的規模上，其外賣業務也能保持穩定增長。

然而，內媒分析指，美團在第三季繼續低價路線。透過專注低價外賣的「拼好飯」業務商家，集團坦言，可有效擴大高性價比產品的銷量、吸引新顧客和提升收入水平。此外，第三季進一步擴展「品牌衞星店」，為商家提供全流程的數碼化支持，也為消費者提供高性價比的產品。管理層昨於業績會議上指，「品牌衞星店」已在連鎖餐飲品牌新的增長動力所在。

銷售成本收入佔比六成 面對不斷加劇的行業競爭，美團指內地餐飲外賣行業仍有巨大的增長機會，消費者需求亦正在擴張，集團會繼續聯同生態合作夥伴，積極深入產業鏈，探索多樣且高效的解決方案，為商家提供更多扶持等。

實際上，集團整體銷售成本在上季已錄約568.23億元，比第二季的483.61億元增長17.49%，除了由於即時配送交易筆數增加，亦因季節性騎手補貼有所上升，導致銷售成本佔收入比重升至60.7%。因此，核心本地商業分部的經營溢利按季下跌4.27%至145.82億元，該分部的經營利潤率由第二季的25.1%降至上季的21%。

股價跌2% 第二差藍籌 反觀一直被視為集團「燒錢」板塊的新業務（包括主打社區團購的美團優選、小象超市等），分部經營虧損由第二季的13.14億元進一步收窄至上季的10.26億元，該分部經營虧損率按季收窄1.9個百分點至4.2%。集團長遠仍爭取實現盈虧平衡，今次虧損減少，主因努力改善營運效率，尤其是商品零售業務。

值得留意，集團指，上季美團優選的虧損續按季收窄，除美團優選外的其他新業務，在第三季已實現盈利。這變相是過去幾年保持高虧損額的新業務一大利好消息，不過，昨日績前的美團股價跌2.03%，收報168.7港元，為全日第二大跌幅藍籌，且11月累計轉跌7.56%。

美團上季業績摘要 美團股價近月走勢