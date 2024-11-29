金融創新美力追 中港接招慎應對

金融科技（Fintech）不斷發展，支持全球金融服務透過應用科技而不斷創新，大大改變營商模式及用戶對金融服務的期望。本來在這方面取態一直相對保守的美國，在特朗普重返白宮下，積極籌謀趕上，力保金融霸權。香港作為中國的國際金融中心，展現中國金融實力，港府並無半點怠慢的空間，得積極從市場基建、法規、交易成本與便利度、跨市場運作等多方面提升綜合競爭力，以應付日益激烈的中美金融競賽！

美元是國際儲備貨幣，造就美國的金融霸權風靡全球，誰與美國為敵，金融制裁侍候！俄烏戰爭中，俄羅斯的主權資產和私人投資者資金遭凍結，受制裁俄企也無法使用美元主導的國際交易支付結算。近日俄羅斯盧布更出現恐慌性拋售，盧布兌美元、歐元及人民幣匯率均創下2022年3月以來新低，反映美國的金融霸權，金融動盪不安。

美國坐擁金融霸權，但實際上美國政府赤字驚人，長期靠發新債冚舊債，美元信用褪色，就連以美國為基地的國際信貸評級機構都先後下調美國主權信貸評級，都在說明美國正消耗老本。各地眼見俄國遭遇，紛檢視國家海外儲備安全，或增加非美元貨幣儲備，或增加黃金作多元儲備，美元的佔比份額相對下降，側面看是不折不扣的全球去美元化現象。

靠金融稱霸世界的美國不可能不感受到這份威脅，故特朗普競選總統時揚言，勢必要保住美元的國際儲備貨幣地位。可是，美國的金融監管部門對金融改革與創新較為保守，尤其是加密貨幣與央行數碼貨幣等領域更是大落後，拖至今年初才在壓力下批出加密貨幣現貨交易所買賣基金（ETF）就是例子。是故，特朗普一勝選，人未上任，美國證券交易所主席即識趣地預告請辭讓賢，而盛傳特朗普屬意的接任人，是具有幣圈背景的專業人士，更有指其團隊研究納比特幣入戰略儲備選項。在在說明，美國要在金融創新領域急起直追。

從人口結構及經濟發展的角度看，未來世界經濟增長焦點將東移至亞洲及新興市場，是不可逆轉的趨勢。始終美國與亞洲存在時差，在拓展環球業務上，作為主要競爭對手的中港較具優勢。美國近日放行首家近乎24小時的全天候全國性證券交易所營運，將交易時段覆蓋全球大部分時區，長遠而言是策略一步。

反觀，香港在推動打風不停市，也是步履艱難下實現，業界缺乏國際思路與競爭力不足的問題，值得反思，畢竟資產代幣化，必將重塑投資格局，適者生存。金融科技賦能金融革新，變革過程中傳統金融業者汰弱留強無可避免，且更多初創企業的加入，有助營造勇於創新的氛圍，實現全面應用金融科技，提供合理、高效金融服務。在推動銀行善用科技，刺激金融科技需求，提升數碼基建驅動金融科技應用，以及共建金融科技生態圈的工作上，香港誠然已邁步，未來得在監管風險可控的前提下加快推進，配合人民幣國際化發展，爭取制訂世界金融科技標準的話語權，更好地服務新經濟所需。