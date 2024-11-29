行業剖析：貿易戰勢重燃 憂衝擊供應鏈

特朗普即將重返白宮，揭起特朗普2.0時代，邀請了多個龍頭企業話事人加入政府，他不介意外界批評他的舉動是「官商勾結」。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克取得「政府效率部」官職，也預計對美國電動車行業獲得正面支持，明年Tesla新款電動車推出，有望掀起新一波的購買電動車熱潮，電動車交易所買賣基金（ETF）後市表現可期待。

全球電動車產業增長趨勢明確，加上電動車未來朝「全自動駕駛」趨勢進程不斷加快，在人工智能（AI）的加速推動下，智能汽車愈來愈普及，預期電動車發展將迎來革命性提升。若然Tesla或其他歐美車廠都開發更多「平價電動車」，在配合電動車企業的促銷方案，電動車也將會更為普及。

買ETF捕捉電動車商機 全球車用電子配備將不斷轉型升級，相信未來電動車操控性能、駕駛者及乘客體驗等也將大大提升，在多方面優化下，全球電動車相關供應鏈及相關銷售滲透率將持續擴大，除有望帶動銷售表現，也有助於盈利表現，中長線對相關企業的股價非常有利。

要涉足電動車產業的投資，可考慮以中長期布局電動車ETF，尤其是某些電動車ETF會涵蓋電動車廠及傳統車廠，目標是捕捉未來電動車股上升潛力，並掌握電動車企未來增長商機。

不過，投資者需留意受經濟周期影響，如果全球的經濟韌性是高於預期，減息時間將可能推遲，這會對國債價格不利，故建議應繼續關注明年的經濟數據，以調整投資策略。全球經濟風險不能忽視，尤其是貿易戰更要多加注意。

特朗普上台非常着重保護主義，相信與其他國家的貿易關係將更為緊張，尤其是中美關係與貿易關稅，這很大機會推高通脹，也會影響全球供應鏈的穩定性。

至於中東與東歐的地緣政治衝突也提高原材料價格，將為市場帶來進一步不確定性。若通脹重燃，即使經濟表現強韌，也可能對固定收益產品構成壓力，投資者需注意。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊