板塊分析：新能源車企闢智駕新戰場

隨着新能源汽車智能化持續發展，各車企和第三方方案商在智能駕駛及其他智能配置方面持續創新。特斯拉（Tesla）繼年中尋求旗下的「全自動駕駛系統」（FSD）落地中國後，今年10月發布無人駕駛出租車（Robotaxi）車型CyberCab，將於2026年投入生產及2027年前大規模應用。

Tesla在該領域持續發展，加劇內地新能源車市場競爭，料不僅可推動內地高階智能駕駛的發展及認知，為相關需求及商業模式帶來更多可能性，亦有利於內地新能源車市場在競爭中提升總體產品及技術發展水平。多家內地企業團隊亦已着手布局Robotaxi，雖然起步較晚，但在內地現有行業競爭力及政策支持下，有望實現快速發展。

總體來看，現時全球新能源車需求及發展持續，內地新能源車已在全球具備領先優勢，但同時行業「內捲」也很嚴峻，料各車企若想提升競爭力，智能駕駛系統已成為決定性方向。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）