板塊分析：新能源車企闢智駕新戰場
隨着新能源汽車智能化持續發展，各車企和第三方方案商在智能駕駛及其他智能配置方面持續創新。特斯拉（Tesla）繼年中尋求旗下的「全自動駕駛系統」（FSD）落地中國後，今年10月發布無人駕駛出租車（Robotaxi）車型CyberCab，將於2026年投入生產及2027年前大規模應用。
Tesla在該領域持續發展，加劇內地新能源車市場競爭，料不僅可推動內地高階智能駕駛的發展及認知，為相關需求及商業模式帶來更多可能性，亦有利於內地新能源車市場在競爭中提升總體產品及技術發展水平。多家內地企業團隊亦已着手布局Robotaxi，雖然起步較晚，但在內地現有行業競爭力及政策支持下，有望實現快速發展。
企業爭相投入晶片研發
市場研究數據顯示，2023年全球汽車晶片市場的規模已達到690億美元，預計到2030年將飆升至1,300億美元，其中約30%的市場份額將來自內地，側面顯示智能駕駛系統已成為未來新能源車產業發展的重要方向，而各車企及行業參與者也多持續加大對智能駕駛晶片的研發投入。例如，小米集團(01810)近期透露，其過去3年在智能駕駛技術研發上的投入已達55億元人民幣。
總體來看，現時全球新能源車需求及發展持續，內地新能源車已在全球具備領先優勢，但同時行業「內捲」也很嚴峻，料各車企若想提升競爭力，智能駕駛系統已成為決定性方向。
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