專家點評：美股展強勢 恒指未脫困

11月快將過去，如用難捱來形容本月，相信投資者不會反對。事緣如單以點數計算，本月開局時恒生指數由20,427點起步，周一收報19,150點，創下兩個月新低。即使周三港股再次受惠滬綜指在午後急促反彈至超越3,300點水平，帶動恒指升穿19,600點水平，但成交不足1,400億元，昨日更重現回吐壓力，恒指跌236點，收報19,366點。餘下日子除非有爆炸性消息出台，否則本月相信難逃低於20,000點命運。

港股在本月可謂全無走勢可言，可用「陰陰落」來形容，成交更「一浪低過一浪」，投資者一定不會反對。本月除肯定令投資者從天堂折返人間外，部分曾在23,000點時仍表現積極進取的投資者，相信現階段難掩失落的情緒。究竟何時才能上岸？相信暫惟有寄望內地有實質及到肉的救市措施令港股重獲生氣。

出口股受累加徵關稅 本月另一全球焦點，相信是美國狂人特朗普將再度入主白宮，狂人在上任前已揚言再次向多國徵收關稅，當中亦包括中國進口產品額外徵收10%關稅的措施。即使加幅低於較早前揚言的60%，但在其重施故技下，在港上市的相關出口股已作出調整，可見狂人的威力。

淡市中市場屢傳出不同的消息，令大市或個股呈舞高弄低的狀態，相信投資者已是習以為常。不過，由於港股始終欠缺成交，短炒為上相信一定是現階段的唯一上策，而港股和美股走勢一直背馳，相信亦已是不爭的事實。本月再度出現榮辱互見現象，道指不斷創收市新高，更一度突破45,000點水平，納指更是直奔20,000點，但港股卻連20,000點也保不住。

人幣偏弱 中港股承壓 港股走勢每況愈下，原因除了內地股市在10月創下高位後未能承接，更出現持續不振情況，因而令一直與其唇齒相依的港股舉步維艱外，人民幣匯率疲軟亦是其中一個打擊中港兩地股市的原因，離岸人民幣兌每美元曾失守7.27關口，為4個月以來最低，促使中港股市走勢嚴重受阻。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬