工商舖市況：荃灣工廈連平台戶意向1.4億

市場罕有連巨型平台工廈大單位放售。荃灣海盛路TML廣場一個建築面積約16,262方呎單位，連逾兩萬方呎平台，以交吉交易形式放盤，意向價約1.4億元。

萊斯姚敏思表示，該單位現由業主自用，連有面積約21,943方呎大平台，平均意向呎價約8,609元，現時該類單位市場呎租約20元。單位有寫字樓裝修，擁有逾14呎樓底。該行古海梅透露，觀塘鴻圖道樂居工業大廈高層，建築面積約8,638方呎，以2,580萬元成交，平均呎價約2,987元；原業主約18年前買入，帳賺約2,170萬元，新買家為區內投資客。以市場租價約10萬元計，回報率約4.7厘。

雲之端劈兩成推餘下4伙 另方面，星星地產的大角咀工廈雲之端僅餘4伙待售，現推出聖誕限時優惠，由昨日起至12月31日，購買項目單位，可獲20%折扣優惠。

該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山稱，待售單位建築面積422至455方呎，扣除20%折扣，折實售價248.5萬至271.19萬元，呎價約5,787至6,426元。消息指，灣仔道得利商業大廈一個地舖，市傳以約4,680萬元售出，成交呎價約3.6萬元。