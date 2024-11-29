藍籌盤月內交投挫36% 康怡最差

減息及放寬按揭成數一度谷起樓市，惟隨着消息淡化，近期承接力明顯減弱。綜合代理提供數據，10大二手屋苑本月暫錄約145宗成交，按月下挫約36.4%，當中有9個屋苑買賣回落，以鰂魚涌康怡花園勁跌約75%最多。

第一城僅錄11宗成交 中原張略欣指出，臨近年底，市場買賣交投正逐步減慢，上述屋苑11月暫只有4宗成交。與上月錄得16宗相比，大幅減少12宗，不過樓價仍然穩企，本月平均實用呎價約12,428元，按月錄約1%增長。

其次跌幅較大為沙田第一城，美聯鄭志燿指出，下半月市況明顯放緩，該盤本月暫錄的11宗買賣，只有兩宗於下半月錄得，對上一宗成交為約一周前，項目24座低層D室兩房以405萬元轉售，呎價約12,423元。

另一個上車盤天水圍嘉湖山莊同樣遜色。中原文家輝稱，屋苑本月錄約23宗成交，按月大跌約46.5%。祥益林家倫稱，該盤美湖居8座高層E室兩房戶，實用面積約441方呎，買家獲父母資助首期置業，成交價410萬元，呎價約9,297元。

其餘成交量下跌屋苑，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及東涌映灣園等，跌幅介乎約7.7至約42.1%不等。期內只有一個屋苑交投報升，為荔枝角美孚新邨，按月增加約9.1%至暫錄約24宗成交。