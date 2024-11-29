上月二手蝕讓增五成

持兩年內損手多1.9倍 沙田中心極速見紅 樓市未見起色，二手業主加快「跳船」，不少都屬蝕錢離場。綜合市場資料，上月全月出現至少374宗低於購入價的住宅轉讓個案，為今年3月後最多，按月大增約57.8%，期內持貨約兩年或以下損手成交，按月更勁升約1.9倍。沙田中心最近有兩房單位，原業主持貨僅約7個月即沽，帳面虧蝕9萬元離場。

二手交投淡靜，蝕讓宗數持續攀升。市場資料顯示，9月錄至少237宗帳面跌價成交，上月再增加137宗，期內蒸發樓價金額逾8億元。撤辣後有更多持貨不足3年的業主「斬纜」，10月錄至少29宗持貨約兩年或以內、帳面低於購入價的轉讓，較9月錄至少10宗明顯增多，當中主要為新界區住宅。

貶值幅度30%以上佔一成 樓價繼續尋底，10月跌價成交中，蝕幅明顯擴大，期內佔11.5%的成交，貶值幅度達30%或以上，其中北區高爾夫•御苑7座中層B室，成交價380萬元，約6年帳面跌價約45.8%。屯門御半山II一個2B座高層單位，成交價僅340萬元，原業主持貨約4年，帳蝕248萬元，貶幅逾42%。

分區方面，將軍澳屋苑繼續重災，10月錄至少70宗蝕讓，佔同期整區二手成交逾20%，當中不少為日出康城單位。元朗二手市場都錄至少43宗，佔全區整體成交比例約40%。屯門錄43宗同類跌價個案，佔整體成交比例近36%。

踏入11月，二手市場損手情況持續。中原黎宗文表示，上述沙田中心海寧大廈低層C室，實用面積約310方呎，叫價約428萬元，累減43萬元後，以385萬元獲上車客購入，呎價約12,419元。原業主今年4月才以394萬元購入，單位帳面貶值約2.3%。

市區上車盤不再保值。香港置業陳子麟稱，牛頭角淘大花園P座高層3室，實用面積約322方呎，僅以420萬元售出，呎價約13,043元，原業主持貨逾5年，帳蝕190萬元，期內跌價約31.1%。

鑽嶺開放式售230萬新低 半新盤蝕幅更為嚴峻。富誠地產林素甄指，黃大仙鑽嶺中高層E室開放式戶，實用面積約198方呎，8月交吉並提供鎖匙予代理，勁減90萬元，成交價230萬元，呎價約11,616元，同創項目新低。原業主約9年前一手購入，現時帳面虧損約131萬元，貶值約36.3%。

利嘉閣鄧啟林稱，元朗錦田北PARK YOHO Napoli第23A座高層B室兩房戶，以495萬元沽，呎價約9,980元，約5年帳面跌價約40.3%。

近期二手市場短炒蝕讓個案