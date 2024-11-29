租賃旺場：YOHO WEST呎租$43.7天水圍新高

租賃需求推動下，入伙盤租金破頂。剛收樓的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST一個一房戶，零議價下獲承租，每方呎租約43.7元，創全區新高紀錄。

中原伍耀祖表示，上述單位為3B高層B3室，實用面積約286方呎，月租叫價1.25萬元，未有減價後獲承租，呎租創屋苑新高。業主於今年1月才以423萬元一手買入單位，最新租金回報率約3.5厘。該盤本月初開始入伙，暫錄逾18宗租務成交。

Silicon Hill連花園單位月租2.6萬 該行霍栢雄又指，大埔白石角Silicon Hill的6座地下連花園單位，實用面積約554方呎，三房間隔，月租叫價約2.9萬元，議價後以2.6萬元租出，呎租約46.9元，新租客為區內客，為轉換環境承租上址。

元朗錦田北PARK YOHO系列11月暫錄約20宗租賃成交。中原王勤學稱，PARK YOHO Milano的32B座低層F室開放式戶，實用面積約254方呎，叫租一萬元，獲從事資訊科技人士以9,000元承租，呎租約35.4元。該行黃家全指，旺角利奧坊‧凱岸1座中層L室開放式戶，實用面積約193方呎，以1.3萬元租出，呎租約67.4元。