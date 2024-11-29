豪宅新盤交投飆60％
月內16宗今年新高 太子道西233號沽6伙
資金流入一手豪宅市場，大額交投持續增加。截至昨日，本月已錄得至少16宗逾一億元的一手豪宅買賣，較上月多出約六成，按月計為全年最多。全新豪宅盤銷情理想，新鴻基地產(00016)及會德豐地產的何文田太子道西233號，昨日首度開標，連沽6伙，套現逾1.65億元。
已屆現樓的何文田太子道西233號，僅設75伙。新地副董事總經理雷霆表示，最新售出的6伙均為逾千方呎的四房戶，向南享加多利山景致，實用面積1,038方呎及1,039方呎，成交價2,405萬至2,946.9萬元，呎價約23,147至28,390元。
新地代理副總經理唐錦江稱，上述成交價及呎價最高為15樓A室四房戶，實用面積1,038方呎，以2,946.9萬元成交，呎價約28,390元。項目正招標推售，發展商指，正審視相關標書，料將續有成交。
嘉琳洋房單位賣逾1.5億
嘉華國際(00173)的馬頭角嘉林邊道2號項目嘉琳，自2021年9月上載樓書後，昨首錄承接，招標售出庭院洋房單位A，連雙車位成交價1.515億元。該單位實用面積4,578方呎，採五房五套間隔，呎價約33,093元。
資料顯示，物業成交期為550日，買家可享先住後付優惠，及九龍仔業主會普通會籍的一名被提名權。同系大埔白石角嘉熙招標沽1座18樓A室四房戶，連車位以1,668萬元售出，呎價約15,647元。
SOLACE獨立屋曝光 擬招標
港島傳統豪宅區的現樓項目加快部署。東立地產發展的赤柱SOLACE，昨開放其中一座獨立屋予傳媒參觀。該公司地產部總監陳玉成表示，項目以招標形式發售，價錢不會太進取。他認為，一億元以上的一手豪宅將價量齊升。
全盤提供6座獨立屋，實用面積2,496方呎起，均連裝修出售，部分更連家具，曾於今年初以約1.75億元沽出其中一座，呎價約62,792元。
而最新曝光特色戶名為「The Manor」，為實用面積2,784方呎四房戶，外連花園、平台及天台。同系油麻地德昌里項目，涉至少80伙，最快明年底開始軟銷。
滙都II累售64戶套2.6億
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