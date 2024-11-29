豪宅新盤交投飆60％

已屆現樓的何文田太子道西233號，僅設75伙。新地副董事總經理雷霆表示，最新售出的6伙均為逾千方呎的四房戶，向南享加多利山景致，實用面積1,038方呎及1,039方呎，成交價2,405萬至2,946.9萬元，呎價約23,147至28,390元。

新地代理副總經理唐錦江稱，上述成交價及呎價最高為15樓A室四房戶，實用面積1,038方呎，以2,946.9萬元成交，呎價約28,390元。項目正招標推售，發展商指，正審視相關標書，料將續有成交。

資料顯示，物業成交期為550日，買家可享先住後付優惠，及九龍仔業主會普通會籍的一名被提名權。同系大埔白石角嘉熙招標沽1座18樓A室四房戶，連車位以1,668萬元售出，呎價約15,647元。

SOLACE獨立屋曝光 擬招標 港島傳統豪宅區的現樓項目加快部署。東立地產發展的赤柱SOLACE，昨開放其中一座獨立屋予傳媒參觀。該公司地產部總監陳玉成表示，項目以招標形式發售，價錢不會太進取。他認為，一億元以上的一手豪宅將價量齊升。

全盤提供6座獨立屋，實用面積2,496方呎起，均連裝修出售，部分更連家具，曾於今年初以約1.75億元沽出其中一座，呎價約62,792元。

而最新曝光特色戶名為「The Manor」，為實用面積2,784方呎四房戶，外連花園、平台及天台。同系油麻地德昌里項目，涉至少80伙，最快明年底開始軟銷。