簡訊一覽
●譚仔國際(02217)宣布，公司及其合營公司夥伴ST Group Food Industries Holdings Limited昨於墨爾本Swanston Street開設其首間於澳洲的餐廳，乃集團首家海外特許經營分店，標誌着集團進軍西方市場及透過夥伴合作模式拓展海外業務之里程碑。
●大昌集團(00088)截至今年9月底止中期賺3,660萬元，按年升2.52%；中期息維持派每股12仙。
●資本策略地產(00497)截至今年9月底止6個月中期虧損9.04億元，較去年同期賺5,757.9萬元轉盈為虧；不派息。
●震雄集團(00057)截至今年9月底止半年賺6,516萬元，按年增長29.02%，派中期息每股3.8仙。
●廸生創建(00113)截至今年9月底止半年賺1.31億元，按年跌40.11%，中期息每股0.1元。
●富臨集團(01443)截至今年9月底止中期虧損4,063.8萬元，較去年同期錄純利211.1萬元由盈轉虧，不派息。
●澳至尊(02031)截至今年9月底止半年溢利1,323.9萬元，按年跌12.74%，不派息。
●安全倉(00237)截至今年9月底止半年賺18.4萬元，去年度為虧損5,174萬元，中期息每股3仙。
●醫思健康(02138)截至今年9月底止6個月中期賺1,409.7萬元，按年升1.11倍；中期息每股一仙。
●利時集團（控股）(00526)截至今年9月底止6個月中期虧損2,623.4萬元（人民幣‧下同），不派息。去年同期錄純利2.93億元。
●黛麗斯國際(00333)公布，於2025年財政年度第一季度內，集團之銷售收入按年升37%至3.14億元，主要是由於美國主要客戶在去年的去庫存階段後補充庫存而需求增加所致；美國及歐洲市場分別佔集團銷售額75%及12%；由於客戶和產品組合改變，毛利率按年輕微下跌。
●金源發展(00677)截至今年9月底止6個月中期虧損463.9萬元，較去年同期錄溢利8,233.7萬元由盈轉虧；派中期息每股1.1仙。
●前稱睿見教育的光正教育(06068)截至今年8月底止年度賺9,643.3萬元人民幣，按年跌40.88%；不派息。
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