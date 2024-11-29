股壇MasterMind：渣打不妨持有 加密幣概念只可短炒

信誠證券聯席董事張智威（Alvin）昨日於節目「股壇MasterMind」表示，港股近期弱勢是預期之內，內地組合拳救市後，恒指10月初一度升至23,200點樓上，但高位見阻力，其後一浪低於一浪向下，彈完即散格局未變。恒指有機會下試100天線兼保力加通道下軌線約18,800點，暫未宜心急入市。