股壇MasterMind：渣打不妨持有 加密幣概念只可短炒
港股昨日（28日）期指結算日回吐236點，短線難擺脫上落區間？渣打集團(02888)逆市破頂，可以繼續追？比特幣再發力挑戰每枚10萬美元，概念股又要點揀？
信誠證券聯席董事張智威（Alvin）昨日於節目「股壇MasterMind」表示，港股近期弱勢是預期之內，內地組合拳救市後，恒指10月初一度升至23,200點樓上，但高位見阻力，其後一浪低於一浪向下，彈完即散格局未變。恒指有機會下試100天線兼保力加通道下軌線約18,800點，暫未宜心急入市。
美團難有突破 滙控前景看俏
美團(03690)將放榜，Alvin預期，美團業績應不會令市場失望。不過，現時大市氣氛不滯，市場憂慮特朗普上場後，中美貿易關係再趨緊張，資金入市信心審慎，即使美團業績對辦，股價難有太好表現。
吉利汽車(00175)獲創始人李書福連續兩日增持，刺激股價升近半成。Alvin認為，公司汽車銷量不俗，但內地汽車業競爭激烈，市場對板塊有所保留。吉汽股價自月初反覆向下，只宜短線投機買入，跌穿13.4元止蝕。
外圍方面，美股感恩節假期前夕受壓。Alvin指出，特朗普上任後實施的貿易保護主義，或對經濟不利，料美股難有大升空間，有機會已見頂。加密貨幣再度轉強，Alvin相信比特幣有機會挑戰10萬美元，不過應留意特朗普政策陰晴不定，提防加密貨幣風向隨時逆轉，炒作相關股份只宜小注。
想聽Alvin更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20241129-1129_00202_065/股壇MasterMind：渣打不妨持有--加密幣概念只可短炒
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：