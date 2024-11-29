買國債穩陣 美10年期回報率4.26厘

在衰退時，有指買債券好過買股票。王良享指，目前美國開始減息，如果以現金敍做定存，存息其實一路下跌，回報隨之放慢、減少，因此可以考慮買入債券應對。如果未能預測衰退深淺程度，則國債屬穩陣之選，美國10年期國債目前回報率約4.264厘；對比美國未加息之前，10年期美債孳息率在2021年為0.5厘，聯儲局及後於2022年3月開始加息，在2023年10月觸及5厘。

他表示，投資者固然不會孤注一擲（Put all the eggs in one basket），手上可能仍持有現金、公用股及周期性低的股份等。然而，若認為衰退程度較深，則宜買入較長年期的美國國債，如買入安碩20年期以上美國國債ETF（TLT），現時價格約為93美元。

非投資級債違約率高不宜吼 如果不肯定衰退程度，又想縮短投資年期的話，可考慮買3至5年的企業債券，惟須注意，不宜買入高息債券，如買入非投資評級債券，當衰退來臨時，違約率極高，因此宜選取「A-」評級債券。

如未能預計日後減息幅度，投資企業債的話，年期3至4年，評級由「A-」至「BBB」，違約機會不高，鎖定回報約4.8至4.9厘。此外，如果有投資評級債具備上述評級，又有5厘以上回報，已屬罕見。

李兆波也表示，目前息口呈向下趨勢，但仍然高企，欠缺投資經驗的人士可考慮敍做銀行定存或購入優質債券。

美國10年期國債孳息率