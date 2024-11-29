地產股勿沾手 揀抗跌力強派息股

經濟衰退投資股票有攻略，李兆波認為，如果想入市買股，除了須考慮個人經驗，當中股息的因素更不容忽視，原因是即使股份價格下跌，令投資者未能套現，但仍可收取股息。

選股方面，他建議挑選可派息、抗跌能力強的公司，宜避開地產股，因住宅、寫字樓及商場市道欠佳，故宜尋找擁有全球性業務公司，競爭力較強。

此外，王良享提到中概股近來跌勢驚人，其中內銀股急挫，內地降低存量住房貸款利率對內銀業績不利，4大行淨息差平均或跌約8點子，惟存息仍然有下調空間，如果減7至8厘，估計淨息差可以維持。他認為，當內銀板塊股價下跌至某個水平可以考慮。

至於美股，王良享指零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在衰退期間表現較佳，2008年股價升幅達19%，不過其股息只有一厘，另醫療保健股在衰退期間表現也較穩固，其中雅培（Abbott）2008年股價只下跌約5%，對於投資者來說可能也「博得過」，原因是新冠疫情之後，消費者注重健康、對藥物需求比以往高。然而，如果擔心投資單一股份風險高的話，他稱不妨考慮美國醫療保健交易所買賣基金（ETF）──Health Care Select Sector SPDR Fund（XLV）。李兆波則認為，美國企業在全球具競爭力，投資者想入市的話，可以考慮業務較少涉及內地或香港的公司。