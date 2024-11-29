外幣買賣差價大 未必值博

在逆市投資貨幣是否可取？金融學者李兆波指，不建議投資者買外幣，因買賣差價太大。舉例來說，泰銖已經累升不少，進一步上升空間未明，如果入市位欠佳，恐導致資金被迫鎖死一段時間，或者得不償失。他認為，投資者買賣外幣大前提是要熟悉該國家。不少貨幣升幅未算驚人，他認為賺幅偏少，須考慮值博與否。

金價頻破頂 追入風險高 臻享顧問董事總經理王良享也認為，貨幣方面沒有甚麼心水之選，美元在2008年金融海嘯前已下跌，而量寬後股市很快見底，美元整體上未有大跌。

值得注意的是，近年瑞郎表現較佳，由美國2022年3月開始加息至現時為止，美匯指數固然上升，惟瑞郎兌美元累升不少。他認為，在地緣政治風險較高時，投資者可在組合中加入黃金及瑞郎。

金價近來屢創新高，市場憧憬升上3,000美元，可否買入一些作「傍身」之用？李兆波指出，如果目前入市的話，可能比較遲，須考慮黃金無現金流，以及萬一戰事緩和等因素，「依家入嘅話，水位唔多，風險又大」，因此他不主張買金，雖然估計金價可能會再上升少許，但「水位」不多，並不值博。王良享也表示，金價過去兩年升幅大，如果買入並持有約一年，可留意其價格能否進一步上揚。