經濟趨疲 投資點部署？

市場憂慮美國經濟趨於疲弱，加上中國及歐洲經濟放緩，全球經濟衰退風險似居高不下，消費信心下滑，中小型企業受累，不少行業出現結業潮等，均影響全球經濟及投資市場，令投資方向變得難以捉摸，萬一衰退重臨，投資路上如何趨吉避凶？

經濟連續兩季收縮判定衰退 談及經濟衰退，有人認為股市大跌就是衰退，有人認為當失業情況上升、經濟增長放緩算是衰退。事實上，經濟衰退是指經濟出現停滯或負增長的時期，短則幾個月，長則幾年，惟不同國家對衰退的定義都不同，一般來說，衰退的定義為經濟連續兩個季度出現負增長。

將連續兩季國內生產總值（GDP）收縮定義為經濟衰退，是經濟學家Julian Shiskin在1974年提出。他認為，一個健康的經濟會持續擴張，倘若連續兩個季度出現收縮，則反映當中發生問題。

不過，常被視為是定義美國經濟衰退的權威──美國國家經濟研究局（NBER）有一套看法，其判定經濟衰退的程序包括GDP連續兩季或多季下降，但這並非唯一的判斷標準，會加上其他因素一同考量。NBER對經濟衰退的定義是，經濟活動顯著下降、蔓延至整個經濟體，以及持續數月以上。這意味要同時滿足「深度、擴散度及持續時間」這3個條件，才算是經濟衰退。

平均維持11個月 如果衰退不幸出現，幾時才會完結？歷史數據顯示，衰退期平均維持約11個月，股市往往比經濟先走出谷底。此外，衰退期間通常會伴隨着股市大跌，但衰退完結時，不一定就是股市的反彈點。

每次衰退的成因並不相同，維持時間與對投資市場的影響難以預料。有意見認為，把經濟衰退當作一場暴風雨會有所幫助，隨着時間推移，暴風雨總會過去。