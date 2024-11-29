比亞迪入股慶虹 拓高端連接器領域

慶虹電子成立於2001年7月，經營範圍涵蓋生產各類儀用接插件、精衝模、精密型腔模、模具標準件及五金件，銷售公司自產產品以及電子元器件製造等。股東訊息顯示，該公司現由慶達豐企業管理（崑山）、寧波苗地豐管理諮詢合夥企業（有限合夥）、華為旗下哈勃科技創業投資及上述新增股東共同持股。

大和籲買 上望$431 券商大和的研究報告指，比亞迪的DMi4及DMi5車型的銷量為市場帶來驚喜。年初公司曾表示，致力發展自動駕駛，而其策略是將自動駕駛功能引入定價在10萬至20萬元的大眾市場車型。該行預計比亞迪將從明年開始在海洋系列和王朝系列中推出智能功能，進一步鞏固其在大眾市場細分領域的領先地位。該行維持予比亞迪「買入」評級，目標價由376港元升至431港元。該股昨日收報252.2港元，跌2.62%。

該行又預期，在2025至2026年間，比亞迪在內地的汽車銷售將達到440萬至480萬輛，打破大眾汽車2019年創下的420萬輛銷售紀錄；相信比亞迪的目標市場包括亞太地區（不計內地和印度）、歐洲、墨西哥、南美和南非，這些市場的總規模為3,440萬輛。

在基本假設下，比亞迪在亞太地區的市佔率將達到7%，在歐洲為6%，在墨西哥為10%，在南美和南非為10至12%，總銷售量為250萬輛；最佳情景下，預測銷售量為340萬輛；最差情景下，預測海外銷售量為130萬輛。

長安汽車攻香港市場 同業長安汽車副總裁王輝出席論壇時表示，未來5年內，該企會陸續將6至8款深藍汽車（Deepal）和阿維塔的優質產品帶到香港，建議覆蓋全港的渠道網點。他指，公司已與香港中信旗下的大昌行集團達成全面合作，下月在九龍灣大昌行總部的深藍汽車展廳將正式對外開放，港人可親身體驗Deepal S07這款產品的科技與時尚；另阿維塔品牌也敲定明年第一季度來港。

此外，中國自駕科技公司「小馬智行」（Pony AI Inc.）在美國上市首日表現不如預期，前晚其美國存託股份（ADS）首掛收報12美元，較發行價跌7.7%。公司赴美招股和私募配售總共籌得資金4.134億美元。