日車企諗計絕境求生

尋新資金調整供應鏈 在地產銷降政治風險 中國電動車近年在全球快速冒起，搶佔市場份額，加上日圓持續貶值，雙重打擊日本車企。更甚者，美國候任總統特朗普表明會加進口商品關稅，盟友亦沒有例外，一旦美國落實上調進口關稅，如向日本車企踩多腳，部分面臨存亡危機的，得積極尋求生路，包括尋求新資金注資，調整供應鏈，實行在地產銷，以減地緣政治風險。

對日本車企而言，美國是僅次於中國的汽車主要市場。拜登政府對購買在北美組裝的電動車新車消費者給予最高每輛7,500美元的稅額抵扣，但特朗普對依靠補貼谷電動車消費的取態消極，不排除會取消相關補貼。日媒引述瑞穗銀行產業調查指，若取消抵扣，將進一步拉低增長放緩的美國電動車銷售。加州大學柏克萊分校學者更預計，相關補貼取消將令美國的電動車需求減少27%左右。

富士明年利潤恐挫35% 外媒引述現代汽車集團高層指，會改變美國的業務體制來應對。福特汽車日前宣布，將退出計劃在加拿大生產電池材料的合資業務，主要是考慮到電動車技術的變化、成本和需求的結果。通用汽車（GM）亦將精簡電動車的開發體制，本月中宣布在密歇根州的研發基地削減1,000人。另德國福士汽車宣布更換美國業務的總裁，重振北美業務。

此外，野村證券預計，若美國對中國出口加徵60%關稅、對日本等出口加徵10%關稅，2025年度合併業績受影響最大的是富士汽車，營業利潤將被拉低35%，該企今年4至9月的美國銷量為31.7萬輛，美國產量不到18萬輛，大部分依賴進口。若按營業利潤計算，萬事得將被拉低33%，三菱汽車被拉低21%，日產汽車（Nissan）將被拉低13%，豐田汽車（Toyota）的影響為5%，本田（Honda）則接近於零。若2026年墨西哥的出口關稅提高，將該國作為出口基地的豐田、本田和日產受到的影響將擴大。

日產擬全球裁員9千人 日產汽車剛公布，該企10月全球產量較去年同期下降6%至29.08萬輛，連續第5個月下降，全球銷售亦連跌7個月；美國及中國的產量均下降15%，英國的產量大跌23%，日本的生產則減少4%。

外媒引述日產高層坦言，雷諾計劃出售部分日產汽車持股，公司正尋求長期投資者取代雷諾持股；又稱不排除讓本田購買部分股份的可能性，惟分析指日產已成「燙手山芋」，本田入股意願不高。為了求存，日產着手削減開支，預計全球裁員9,000人，佔日產員工總人數約7%，其中泰國裁員人數達1,000人。

日本最大型車企豐田汽車的狀況相對穩定。豐田最新公布10月全球銷量按年增長1.4%至90.31萬輛，創下該月的歷史新高。其中，日本銷售增長7.1%，海外銷售則上升0.4%至75.96萬輛，創下新高。雖然北美及中國的表現較弱，但獲印度較好的表現所抵銷。

豐田延後生產新電動車 不過，上月豐田全球產量按年下降0.8%至89.32萬輛，主要受到中國市場激烈競爭以及北美召回事件所影響；海外產量下降4.9%至58.71萬輛，當中北美產量減少7.2%，中國的產量下降8.7%，日本產量仍上升8.3%。早前有消息指，豐田將下一代電動車生產啟動時間從2026年推遲至2027年中，以應對全供應鏈挑戰、技術升級需求和市場需求變化。

美擬加車稅對日本車企利潤影響