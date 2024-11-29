南韓意外減息0.25厘 料下年經濟僅增1.9%

南韓中央銀行出乎市場預料，在昨日的議息會議後減息四分之一厘。基準利率在上月和本月各減0.25厘後已降至3厘，為該行2009年以來首見在連續兩次會議後減息。韓央行顯然不是為減而減，因其會後聲明對經濟展望悲觀。減息後，韓圜匯價終止3日連升，兌每美元最多曾挫0.6%，低見1,397.3；每千韓圜兌港元則曾報5.57。

韓央行將2025年經濟增長由8月時預估的2.1%，於昨日下調至1.9%。聲明中解釋：「在目前可獲得的資訊表明，在美國新政府政策的推動下，全球經濟在增長和通脹面臨着更大的不確定性」；又認為減息是適當的舉措，因考慮到物價穩定、家庭負債減少和經濟增長下行壓力，留意到韓圜波動加劇，表明：「對可能出現的匯率大幅波動保持謹慎。」

南韓經濟研究院研究員Lee Seung-Suk認為，央行減息是「先發制人」，是對明年特朗普上場可能帶來投資和消費的下滑作出回應，另外減息也考慮到家庭和企業債務負擔的增加。大華銀行預測，韓央行將於明年首兩季再各減息0.25厘，並且如果未來經濟情況較預期差，將會有再度減息的可能。

新西蘭商業信心降 另邊廂，新西蘭周三減息半厘後，紐元匯價昨日反覆偏軟，兌美元曾報0.589，兌港元曾報4.58。新西蘭ANZ商業信心指數，由10月份65.7降至本月的64.9，顯然減息的影響力暫時未傳至商業活動上。該國央行將會休會兩個月至明年2月才復會，新西蘭聯儲主席助理Karen Silk昨日稱，央行將會討論2月減息0.25厘還是繼續減半厘。至於目前不考慮減息0.75厘，是因為仍要將通脹保持在低位。