大行預測明年日圓走勢掀分歧

時近年尾，相信不少香港人已計劃在聖誕元旦期間暢遊日本，然而日圓匯價自本月初特朗普勝出美國總統大選後變得飄忽不定。昨日匯價自周三的兌每美元150.44一個月最強回落，多度逼近152關口；每百日圓兌港元曾見5.12。展望明年各間大行對圓匯走勢預測分歧，兌每美元由最強看138至最淡看160都有。

日媒引述滙豐的研究報告，直言：「在未來幾季內，每美元兌日圓匯率將進一步上升，將徘徊在今年7月的161.9日圓附近」。該行給出的最新預測是，至明年6月底圓匯將見160，較今年8月時估的138，大幅修訂。滙豐承認，美國新政府的政策先後次序和實施時間仍未十分清楚，但正正不確定，伴隨美息和經濟更高更強，「美元相對於日圓更有優勢」。

巴克萊銀行指出，共和黨佔了總統及聯邦會議參眾兩院的多數席位，特朗普提出的政策可輕鬆實現，故預測2025年3月底的圓匯達158。高盛更認為，新總統政策加上美國經濟強勁和股票等資產的回報高，「美元的調整已經不可能」。

大摩最樂觀估升見138 不過，摩根士丹利全球宏觀策略主管Matthew Hornbach從利率角度切入，預測美國經濟在明年上半年放緩，聯儲局將明年5月累計減息一厘；相對地日本央行將在明年1月和7月加息。故隨着美日息差收窄，明年上半年將見日圓升值、美元貶值的趨勢加劇。故他預測在上半年圓匯見140，明年底更進一步升值至138。

股市方面，日經平均指數終止兩連跌，昨日升238點或0.6%至38,349點收市。外媒向18位分析員作出調查，預測日經指數在明年中將可達40,625點，明年底更料會突破42,000點關口。

另方面，亞洲開發銀行（ADB）行長之位提前換人。日本前副財相、有「令和日圓先生」之稱的神田真人擔任下任行長，明年2月24日履新。現任行長淺川雅嗣的任期原定2026年11月結束，但他提早離任，由神田接替。