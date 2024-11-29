歐經濟信心勝預期 歐元上揚

歐元區經濟景氣指數大致持平，歐洲委員會認為，是工業信心有好轉的成果。最新報告指出，歐元區經濟景氣指數由10月的95.7，微升至本月的95.8，且優於市場預期的95.1，惟相關數字仍顯著低於歷史平均值100。數據出爐後，歐元兌美元返回1.05關口樓上，曾見1.0543。

工業零售好轉 仍憂衰退 其中，工業信心指數明顯升1.3，零售貿易信心指數更漲2.3，但整體數字受到服務業信心和消費者信心分別跌0.9和1.1所拖累。星展銀行高級外匯策略師Philip Wee認為，歐元區GDP增長從今年第二季度的0.2%改善至第三季度的0.4%，歐元區經濟衰退的擔憂並未得到GDP數據支持。

荷蘭國際集團（ING）則指出，歐洲央行理事Isabel Schnabel日前表達不太鴿派的言論，故如果美國聯儲局12月減息0.25厘，而歐央行由之前市場預計會減息半厘改為減0.25厘的話，歐美息差將進一步收窄。

惟ING警告，法國的政局不穩定，政府預算案能否通過成疑。反映在法國10年期主權債券孳息率上，與市場認為是歐洲基準的德國10年期國債孳息率利差已擴大至近0.9個百分點，達到2012年的高水平，這令人對歐元的穩定感到擔憂。

另外，德國公布11月消費物價指數按年升2.2%，稍低於市場預期的2.3%，但高於前值2%；按月則收縮0.2%，符合預期。