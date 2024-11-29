聯想發布首個IT服務智能體

據報，聯想百應智能體基於擎天智能IT引擎（擎天3.0），由聯想百應一站式中小企業IT服務平台升級而來，備多模態交互、可視化思維鏈及多方案博弈等5大技術能力。

歐商會憂AI影響生計 此外，香港歐洲商會主席Iñaki Amate出席一個活動時表示，在日益複雜的地緣政治局勢下，全球企業和機構都需為網絡安全等潛在嚴峻挑戰作準備，而香港正可以吸納全球資金，投資於新興科技領域；又指AI正影響各行各業，歐洲目前只佔10%的勞動力實際採用AI，預計到2033年採用率將超過70%，惟憂慮AI會影響工作和生計，導致採用有關技術時面對障礙。

他強調，歐盟率先對AI推出監管框架，認為香港可幫助內地企業在進入歐洲市場時，更好了解當地監管要求，並提供市場意見。他又提到，好多先進科技都被多國視為戰略性技術，歐洲企業拓展海外市場時，會偏向選擇價值觀和理念相近的市場發展。

內地方面，中國工信部數據顯示，今年首10個月，通訊業整體運行平穩，電訊業務收入保持正增長，新興業務持續發揮推動作用。期內電訊業務收入累計完成1.45萬億元人民幣，按年增長2.6%，按照去年不變價計算的電訊業務總量按年增幅為10.4%。

截至10月底，內地5G基站總數達414.1萬個，較去年底淨增長76.4萬個，佔移動基站總數的32.8%，佔比較去年底提高3.7個百分點。電訊用戶發展方面，千兆用戶佔比超過三成。截至10月底，3家基礎電信企業的固定互聯網寬頻接入用戶總數達6.68億戶，較去年底淨增3,204萬戶。