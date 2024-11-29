美傳再限制晶片售華

消息指，美國對華的半導體出口限制措施最快下周公布，由於新規涵蓋限制高頻寬記憶體（HBM）晶片出口，所以管制波及三星電子、SK海力士及美光等廠商。報道形容，上述措施是美國官員這幾個月以來，與日本和荷蘭盟友談判，以及向美國晶片設備製造商大力游說得出的結論。

不過，外媒報道，華府今次打壓力度相對溫和，原因是只有一部分華為供應商被列入貿易限制「實體清單」，同時具AI記憶晶片研發技術的長鑫存儲也未有上榜。美國商務部工業與安全局，以及美國國家安全委員會發言人均不予置評。

微軟疑遭反壟斷調查 就在此時，美國監管機構對一眾「美股七雄」企業的反壟斷調查也不絕於耳。據悉，屬執法部門的聯邦貿易委員會（FTC）正向微軟開刀，調查公司可能濫用自身在生產力軟件市場地位的指控，涉及透過懲罰性授權條款，阻止客戶將資料從旗下的雲端服務Azure轉至其他競爭平台。

微軟競爭對手Salesforce旗下Slack和Zoom等公司則直斥，微軟將Teams的視像會議軟件，與流行軟件Word和Excel等進行綑綁免費贈送，做法違反競爭。不過，有指由於FTC現任主席莉娜‧汗（Lina Khan）將在明年1月離任，隨着美國候任總統特朗普及新班子上場，取態與前朝或不同，為調查前景帶來變數。

Ikea母企憂產品難平賣 各方企業正在評估特朗普2.0下的營商環境變化。宜家家居（Ikea）母企Ingka集團財務總監馬埃斯圖（Juvencio Maeztu）認為，關稅將令集團更難保持低價、「大眾荷包也會縮水」，因他們現時有約30%產品來自中國在內的亞洲國家，另有70%來自歐洲，所以正密切關注關稅消息。

此外，美國的加稅行動對加拿大煉油商影響也不能忽視。高盛全球商品分析聯席主席斯特魯文（Daan Struyven）稱，一旦加拿大原油被徵稅，美國煉油商及消費者可能面對汽油零售價格上升的問題，因美國提煉設施主要用於加工加拿大的重硫原油，故只能繼續以高價買入相關原油且提高汽油價格，可見特朗普冀透過原油增產、抑壓通脹高企的如意算盤未必打響，美企營運成本如何左右美國通脹去向，同樣是外界關注重點議題。

近期有關美國擬打擊中國科技發展消息