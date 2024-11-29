產經

美傳再限制晶片售華

中芯兩家晶片廠房傳將被美國封殺，股價受壓。 中芯兩家晶片廠房傳將被美國封殺，股價受壓。
中芯兩家晶片廠房傳將被美國封殺，股價受壓。
涉封殺中芯兩廠 或波及三星海力士
美國視中國為頭號敵人的國策取向，不會因白宮即將易主而改變，市場更預計特朗普2.0將在科技、關稅等領域加大對華打壓，中美企業都會當災。其中，在鬥得火熱的人工智能（AI）領域，有指華府正考慮進一步限制向中國出售半導體設備及AI記憶晶片，涉及封殺內地最大晶片代工廠中芯國際(00981)旗下兩家晶片廠房。
消息指，美國對華的半導體出口限制措施最快下周公布，由於新規涵蓋限制高頻寬記憶體（HBM）晶片出口，所以管制波及三星電子、SK海力士及美光等廠商。報道形容，上述措施是美國官員這幾個月以來，與日本和荷蘭盟友談判，以及向美國晶片設備製造商大力游說得出的結論。
日本半導體板塊勁升
昨日一眾日本晶片股昨股價顯著走強，東京電子（Tokyo Electron）和斯庫林集團（Screen Holdings）分別收升6.74%和6.25%。反之，在港上市的中芯跌2.14%、華虹半導體(01347)和上海復旦(01385)齊跌逾1%。
不過，外媒報道，華府今次打壓力度相對溫和，原因是只有一部分華為供應商被列入貿易限制「實體清單」，同時具AI記憶晶片研發技術的長鑫存儲也未有上榜。美國商務部工業與安全局，以及美國國家安全委員會發言人均不予置評。
微軟疑遭反壟斷調查
就在此時，美國監管機構對一眾「美股七雄」企業的反壟斷調查也不絕於耳。據悉，屬執法部門的聯邦貿易委員會（FTC）正向微軟開刀，調查公司可能濫用自身在生產力軟件市場地位的指控，涉及透過懲罰性授權條款，阻止客戶將資料從旗下的雲端服務Azure轉至其他競爭平台。
微軟競爭對手Salesforce旗下Slack和Zoom等公司則直斥，微軟將Teams的視像會議軟件，與流行軟件Word和Excel等進行綑綁免費贈送，做法違反競爭。不過，有指由於FTC現任主席莉娜‧汗（Lina Khan）將在明年1月離任，隨着美國候任總統特朗普及新班子上場，取態與前朝或不同，為調查前景帶來變數。
Ikea母企憂產品難平賣
各方企業正在評估特朗普2.0下的營商環境變化。宜家家居（Ikea）母企Ingka集團財務總監馬埃斯圖（Juvencio Maeztu）認為，關稅將令集團更難保持低價、「大眾荷包也會縮水」，因他們現時有約30%產品來自中國在內的亞洲國家，另有70%來自歐洲，所以正密切關注關稅消息。
此外，美國的加稅行動對加拿大煉油商影響也不能忽視。高盛全球商品分析聯席主席斯特魯文（Daan Struyven）稱，一旦加拿大原油被徵稅，美國煉油商及消費者可能面對汽油零售價格上升的問題，因美國提煉設施主要用於加工加拿大的重硫原油，故只能繼續以高價買入相關原油且提高汽油價格，可見特朗普冀透過原油增產、抑壓通脹高企的如意算盤未必打響，美企營運成本如何左右美國通脹去向，同樣是外界關注重點議題。
近期有關美國擬打擊中國科技發展消息近期有關美國擬打擊中國科技發展消息
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