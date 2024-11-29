阿里旗下釘釘攻港 主打5功能

以AI助企業降出海成本 釘釘搭建了創新人工智能（AI）應用場景，支持多語言即時翻譯、全球多地組織統一管理、快速搭建跨地區業務流程，以及解決境外合規需求。釘釘也以其不斷加強的安全技術及隱私保障能力，降低企業出海拓展業務時的營運及企業治理成本。釘釘以平台即服務（PaaS）為底座，接入豐富的軟件即服務（SaaS）應用。

釘釘全球商業總裁楊猛表示，香港是國際金融樞紐，匯聚眾多跨國企業，是通往全球市場的重要門戶。公司成立9年以來，在不同行業、不同規模的企業和組織累積到經驗和實力，希望以香港作為「試金石」，為實踐全球化戰略打下堅實基礎，同時借助香港市場的國際影響力，加快釘釘的全球化發展。

支持20種語言即時翻譯 以境外及對企業為主的釘釘在港推出多語言能力、跨時區管理、多組織管理、低代碼平台，及安全與合規的功能。其中，基於AI能力，支持多達20種語言的即時翻譯。同時在香港設立服務團隊，更好響應客戶需求，並聚焦本地化生態和服務體系構建。

釘釘成立至今，累計有超過7億用戶，覆蓋多個行業，包括能源及製造、消費、金融、教育、基建、交通、物流、物業和地產、互聯網、醫療及公共服務部門等，在全球有超過5,000個合作夥伴。