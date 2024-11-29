惠譽列萬達兩企負面觀察

深陷債務危機的萬達集團，遭信貸評級機構「踩多腳」。評級機構惠譽表示，已將大連萬達商業管理集團及萬達商業地產（香港）的長期外幣發行人違約評級（IDR），列入負面觀察名單，評級為「CC」。同時，惠譽將由萬達香港擔保、萬達商管子公司所發行「CC」評級美元債券，列入負面觀察名單，回收率評級為「RR4」。

所謂的「CC」評級，除了是垃圾級債券外，也表示違約迫在眉睫，恢復前景渺茫。至於回收率「RR4」，是根據過往經驗，債務可回收本金及利息的31至50%的意思。

惠譽指出，上述評級行動是基於萬達商管已公告，正就明年1月20日到期的4億美元債券條款的擬議修訂，徵求債券持有人同意，以尋求豁免潛在違約事件。

惠譽認為，對債券條款的擬議修訂符合惠譽《企業評級標準》列載的不良債務交換定義。

值得留意，在上周一，英屬處女群島高等法院已向景程發出清盤令，並委任來自安邁顧問的黃詠詩等人，為景程的共同及各別清盤人。

政策方面，內地繼續有地區政府配合中央的意向救樓市。重慶市住房公積金管理中心發布通知，提出優化新購住房套數認定標準，繳存人家庭已結清首次住房公積金個人住房貸款且在擬購住房區縣無住房的，申請住房公積金個人住房貸款時，按首套住房標準執行。東莞市封法部門正式印發通知，決定在現行穩定居住就業入戶政策中，增加合法產權住宅房屋入戶事項。

此外，現金流較好的內房商近期紛紛投地。A股上市的保利發展以32.93億元（人民幣‧下同）競得一幅浦東新區住宅用地，樓面價為每方米44,008元，溢價率26.56%。