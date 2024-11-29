滬深股受壓 望下季轉勢

花旗估華冀明年經濟保五 摩通：A股藏3憂慮 儘管中國下月中旬召開的中央經濟工作會議，按照慣例不會宣布具體目標數字或政策舉措，但將為明年經濟工作定下基調和重點任務，故外界仍引頸以盼。投行花旗集團估計，會議可能暗示明年內地將維持「5%左右」的經濟增速目標，但不會提供有關通脹的指引。由於美國關稅風暴難測，摩根大通警告，明年內地經濟恐受重創，昨日內地股市3大指數齊齊受壓。

摩通發表題為《準備迎接風暴》的報告，預計美國對中國貨品的平均有效關稅將由目前的20%提高到60%。報告稱，這可能會損害明年內地經濟增長前景，增速料由今年的4.8%降至3.9%。該行亦預期，內地股市年底前將跑輸MSCI新興市場及除日本以外的亞洲市場。

雖然內地自9月底推出連串刺激政策，一度掀起中外投資者對A股的狂熱，但外媒引述瑞士隆奧投資管理亞太投資總監John Woods指，部分高追A股的投資者，曾寄望今輪A股反彈有別以往，但近兩個月A股實際上已打回原形，對他們來說，今次可能是「痛苦的投資」。

預期首季推措施提振股市 滬深股市兩大指數昨雙雙由升轉跌，滬綜指一度重上3,300點，高見3,319點，微升0.29%，惟收跌0.43%，報3,295點；深成指全日跌1.26%，收報10,432點；深圳創業板指數更挫1.76%至2,169點收市。兩市主板全日成交額約1.49萬億元（人民幣‧下同），按日略增2%。

摩通亦認為，明年內地股市有3大憂慮，包括中美關稅及緊張局勢升級、美元長期高企，以及內地股市波動性大，但期望明年3月舉行的中央重量級會議，將提出措施提振A股，故料明年首季A股將轉勢，明年底滬深300指數目標為4,200點，較昨日收市有逾8%潛在升幅。

瑞銀證券同樣看好明年滬深300指數，由於下游板塊利潤率復甦，且盈利基數較低，滬深300指數的每股盈利增長料從今年的1%，提高至明年的6%。該行中國股票策略分析師孟磊表示，更明確的財政政策支持、強勁的個人投資者淨流入及長期資本入市，或有助降低股權風險溢價；而近期市場的回調，表明地緣政治相關的不確定性已開始被A股市場消化。

擬物流費佔GDP降至13.5% 為提升產業鏈供應鏈韌性與安全，國務院辦公廳日前印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，主要目標包括2027年社會物流總費用與國內生產總值（GDP）的比率，力爭降至約13.5%。發改委副秘書長張世昕昨稱，社會物流總費用與GDP的比率由2012年的18%，降至2023年的14.4%。換言之，每創造100元GDP所支出的物流費用，從18元降到14.4元。在實現降至13.5元的目標後，相當於在國民經濟保持較快增長下，可節約社會物流總費用一萬億元以上，將有效降低實體經濟運行成本。

他強調，方案優化全社會物流資源配置，並非單純降低運輸成本，也不是要壓縮物流企業的合理利潤，更不是要影響物流從業人員的收入。

明年內地經濟前景展望