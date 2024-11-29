法巴：關稅最壞累內地GDP僅增長3%

新一屆美國政府強硬的關稅態度，勢威脅全球經濟。法國巴黎資產管理亞太區高級市場策略師羅念慈直言，美國必定向華加徵關稅。在最壞情況下，關稅提升至60%，將拖累中國國內生產總值（GDP）增長減少兩個百分點，即由現時約5%放緩至3%。

不過，他個人認為，這情況發生的機會極微，因為候任總統特朗普的內閣成員班底中，有不少在內地擁有生意，其自身利益與中國有關連，如果關稅幅度過高，或引起內閣成員反對。

料聯儲推遲減息步伐 他又預測，加徵關稅一年後，中國將短期出現通脹，但物價上升會減少私人消費開支，中長期將演變為通縮，並促使中國政府採取更進取的寬鬆政策，以應對加徵關稅帶來的負面影響，特別是過去兩年應對通縮的寬鬆政策力度不足。

羅念慈指，若關稅過重，不排除會觸發各國「貨幣戰」，特別是中國。由於將自身國家貨幣貶值，是應對關稅影響的最直接及最簡單的手段，預期離岸人民幣兌每美元於未來12個月貶至7.6算，較現水平有約5至6%下行空間。受關稅影響，美國或推遲減息步伐，導致減息次數變少。

回看2018至2019年，即美國首次對華加徵關稅的時期，人民幣匯率兩年內累挫14%，平均每年下行7%。

看好新興市場發展 法巴資管亞洲及全球新興市場股票主管陳志凱表示，考慮到外圍波動性加劇，建議投資者短期採取更具防禦力的策略，以待美國新政府上場後，更多政策細節公布。他續指，新興市場在全球資產組合中，其重要性愈來愈重，而且現時股市估值吸引，看好新興市場表現。