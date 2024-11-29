渣打：人民幣使用增加 非去美元化 更趨多元

美國預告明年加徵關稅後，各地企業正緊急對應，可能會加快發展多元化貿易。他指，由於其他地方難具備中國的生產力水平，「中國加一」的措施並不足夠，或需要「加二」甚至更多，最壞情況是成本由消費者買單，令通脹和利率上升，對全球貨幣市場構成深遠影響。而他認為，香港可運用過往在管理資金及對沖等經驗，扮演指導和建議的重要角色。

摩通估人幣下滑15% 不過，投行更關注中國應對關稅的手段。摩根大通預計，人民幣匯率將下跌10至15%，跌幅明顯低於2018年貿易戰，或出於當局對金融穩定受損的擔憂。澳新銀行亦發表報告，料人民幣匯率將成為「減震器」，但也認同中國監管層不會讓匯率過度貶值，預計明年底人民幣兌每美元將逐漸跌向7.5算，並在2026年反彈。

澳新銀行預計，中國人民銀行將繼續通過中間價逆周期因子來調節匯市，匯率干預也是重要手段，工具包括外匯存款準備金率、遠期購匯風險準備金率、離岸人民幣流動性、宏觀審慎管理、直接或通過大行干預。

中國銀行研究院卻發表報告唱反調，揚言明年人民幣匯率仍有升值空間。原因包括美國聯儲局貨幣政策的外溢影響將續減弱、跨境資本進一步回流，以及內地貨幣政策將保持寬鬆基調，而內需有望加快恢復，均會支持人民幣匯率上升，但補充需警惕關稅等風險，整體料明年人民幣匯率穩中有升。

人行逆回購1903億 官方開出的人民幣中間價周四報7.1894，按日轉升88點子；人民幣在岸價下午4時半收報7.2525，跌38點子。離岸人民幣曾挫逾百點子，低見7.2598，即每百港元兌93.29元（人民幣‧下同）。

臨近11月底，人行已連日「收水」，昨僅進行1,903億元7天期逆回購，全日淨回籠2,798億元。同日開展今年第11期央行票據互換（CBS）操作，期限為3個月，涉資38.7億元，規模連續第3個月減少。