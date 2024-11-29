大家樂憂市民消費審慎 半年少賺28% 定價續克制

中期息每股派15仙 集團截至今年9月底止半年收入減少1.24%至42.64億元；股東應佔溢利1.44億元，按年減少28.19%；每股基本溢利25仙，中期息15仙。昨日其股價收報7.88元，升1.54%。

期內，集團毛利率減少至10.3%，主要由於經濟疲軟以及境外消費習慣增加所導致的銷售下滑；香港業務的收入跌1.2%至35.01億元，當中休閒餐飲業務收入於期內減少8.9%至4.09億元。截至9月底，集團於香港擁有381間門店。

旗下快餐品牌大家樂及一粥麵中期同店銷售按年分別跌2%及1%，梁稱主要受首財季（即4至6月）表現大跌、去年高基數效應所影響，第二財季生意已大幅改善，期望下半財年保「平手」，並補充10月生意表現理想，而11月是傳統餐飲淡季，沒有太大起色。梁又稱，大眾不是不消費，是傾向選擇具「性價比」的產品。上半財年平均餐價約43.7元。

至於內地業務的收入也減少1.5%至7.63億元。華南快餐業務收入增加0.4%至6.9億元人民幣，同店銷售錄得負增長8%。期內，內地開設8間新門店，期末營運176間門店；近月在積極推廣下，表現有所改善。

高性價比餐單吸客 被問到如何看待兩餸飯市場帶來的競爭，她坦言，競爭加劇，但集團晚市也有較相宜的外賣餸選擇，同時積極推出高性價比的餐單組合、優惠推動和皇牌產品推廣，加上會員計劃的累積消費回贈，認為集團也有一定優勢；又指集團早前推出軟餐品牌「食得樂」反應好，當中有四成是堂食，也有助帶動同行消費。

開店方面，她提到，香港有6間新門店正在籌備開業，主要在民生區，同時會調整店舖組合。目前，集團在內地的門店數量現已超過香港大家樂快餐的門店數量，並將繼續拓展大灣區的門店網絡和市佔率，現時正籌備10間新門店。