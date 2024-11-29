金管推數碼債券資助 最高獲250萬

為鼓勵資本市場更廣泛運用代幣化技術，香港金管局昨日推出為期3年的數碼債券資助計劃，每筆合資格發行可獲最高250萬元資助，即日起接受申請。金管局總裁余偉文於《匯思》指，對部分債券發行人而言，採用分布式分類帳（DLT）在技術、操作及法律層面仍存在障礙，相信現階段推出額外激勵措施，會有助推動市場應用。

謀定期發代幣化政府債 金管局助理總裁（外事）許懷志透露，計劃明年再為港府發行代幣化債券，目標發行額能達到或超過今年水平，希望能做到定期發行代幣化政府債，讓投資者能恒常購買，以建立既定生態；當局亦正研究將現有未到期的政府債券代幣化，以擴大相關資產規模，以提高流通量。

是次數碼債券資助計劃申請人資格要求主要圍繞相關發行及團隊的香港元素，例如數碼資產平台及相關服務提供者在香港的業務及人員規模，以培育本地數碼資產生態系統。債券的發行規模及投資者參與度等，以擴大香港的數碼證券市場規模，提升市場流動性及可擴展性。

零售應用方面，許懷志指，理論上代幣化能縮減投資者每手認購債券的金額，惟當局需確保其穩定性方可推出；目前已有個別銀行與金管局的債務工具中央結算系統（CMU系統）進行對接，但相信要待更多銀行有能力處理代幣化資產、達到一個具代表性的規模，才可將代幣化債券帶到個人層面。

另外，美國候任總統特朗普計劃明年對中國進口商品加徵關稅，有本港財金官員認為，美國對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，導致全球經濟風險加大，惟歐、美等傳統市場仍是香港重要的資本與投資來源，需要進一步加強合作；雖然地緣經濟分裂的風險日益明顯，但仍看見有美國商界有興趣來香港及內地投資。