產經

美新交易所近全天候運作 打金融戰

美國積極加強當地金融業的國際競爭力，以保金融霸權。 美國積極加強當地金融業的國際競爭力，以保金融霸權。
美國積極加強當地金融業的國際競爭力，以保金融霸權。
每周5日23小時營運 勢促進加密幣ETF買賣
中美博弈正逐步朝金融戰部署，美國政界除了開始打香港主意外，白宮亦開始採取措施加強當地金融業的國際競爭力，勢保美國金融霸權。美國證券交易委員會（SEC）周三宣布，批准初創公司24 Exchange營運首家幾乎全天候交易的全國性證券交易所──24交易所（24X National Exchange），主打每周5日、每日營運23小時，相比香港9月才落實的「打風不停市」機制，猶如小巫見大巫！「紐倫港」稱號中，香港作為離岸金融中心之地位日漸褪色，港府亡羊補牢，昨日傳出擬推免稅優惠向私募及對沖基金等招手，涵蓋加密貨幣等投資，圖為香港市場引入更多炒作資金，搞旺個場！
冀緩解收盤時段風險
美國「24交易所」金主包括有「對沖基金之王」科恩（Steve Cohen）旗下的Point72創投基金。曾任職瑞信高層、現時是「24交易所」行政總裁的賈林諾夫（Dmitri Galinov）則稱，冀透過促成全天候的美股交易，緩解交易員往往於收盤時段面臨的高程度風險，也會是促進加密貨幣交易所買賣基金（ETF）與其他工具交易的好場所。
「24交易所」將會分兩階段營運，首先是於明年下半年作正常交易，時間由美東時間平日凌晨4時至晚間7時，第二階段則擴大到周日至周五的夜間時段，由周日晚上8時一直交易至周五晚上7時，每個交易日設一小時小休，以便進行軟件升級和功能測試。除了24 Exchange外，據悉還有幾家致力於「全天候交易」的交易所正在爭取獲批營運。
美貨幣資產規模破頂
事實上，紐交所早前也發公告，指擬將旗下全電子化交易所NYSE Arca的美股交易時間延長至每個工作日22小時，有待監管批准後實施。至於深受美國散戶歡迎的交易平台羅賓漢（Robinhood），更較大型機構早一步推出全天候交易服務，去年5月推出每周5天的24小時交易服務。
美國證券界現時除了在交易時長作出劃時代舉動外，而一向作風相對保守的SEC，亦行將更換高層。事關有指該會主席一職有機會由推崇加密貨幣、屬SEC前理事的阿特金斯（Paul Atkins）出任，市場估計新人事新作風，有利加快美國的金融創新，搶佔市場。
事實上，近幾年美股成為全球資金去向，3大指數一直反覆創新高。美股昨日因為感恩節休市，美國投資公司協會（ICI）最新數據提及，截至11月26日一周，美國貨幣市場資產升至紀錄新高，有約268億美元流入相關基金，總資產規模從按周升至歷史新高的6.67萬億美元（約52.02萬億港元），情況都多少反映美匯指數屢破高位，資金取易不取難的避險意識高漲。
港傳擴免稅範圍吸私募
國際金融業競爭日趨激烈，消息指港府擬向私募股權基金、對沖基金及超級富豪，豁免徵收加密貨幣、私人信貸投資等資產收益稅，並有意將免稅投資範圍擴大至私募信貸、海外物業及碳信用額，正進行為期6星期的諮詢，冀提供誘因為資產管理行業在港設立基地。
眼前地緣政治極不明朗，利息高企亦不利融資需求。投行瑞銀據報擬裁減香港及新加坡4名銀團貸款部門員工，主因融資成本上升，而受影響員工均是2023年瑞銀收購瑞信時加入公司的人員，瑞銀發言人未置評。
近年美國與香港證券市場發展進程近年美國與香港證券市場發展進程
近年美國與香港證券市場發展進程
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