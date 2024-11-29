美新交易所近全天候運作 打金融戰

每周5日23小時營運 勢促進加密幣ETF買賣 中美博弈正逐步朝金融戰部署，美國政界除了開始打香港主意外，白宮亦開始採取措施加強當地金融業的國際競爭力，勢保美國金融霸權。美國證券交易委員會（SEC）周三宣布，批准初創公司24 Exchange營運首家幾乎全天候交易的全國性證券交易所──24交易所（24X National Exchange），主打每周5日、每日營運23小時，相比香港9月才落實的「打風不停市」機制，猶如小巫見大巫！「紐倫港」稱號中，香港作為離岸金融中心之地位日漸褪色，港府亡羊補牢，昨日傳出擬推免稅優惠向私募及對沖基金等招手，涵蓋加密貨幣等投資，圖為香港市場引入更多炒作資金，搞旺個場！

冀緩解收盤時段風險 美國「24交易所」金主包括有「對沖基金之王」科恩（Steve Cohen）旗下的Point72創投基金。曾任職瑞信高層、現時是「24交易所」行政總裁的賈林諾夫（Dmitri Galinov）則稱，冀透過促成全天候的美股交易，緩解交易員往往於收盤時段面臨的高程度風險，也會是促進加密貨幣交易所買賣基金（ETF）與其他工具交易的好場所。

「24交易所」將會分兩階段營運，首先是於明年下半年作正常交易，時間由美東時間平日凌晨4時至晚間7時，第二階段則擴大到周日至周五的夜間時段，由周日晚上8時一直交易至周五晚上7時，每個交易日設一小時小休，以便進行軟件升級和功能測試。除了24 Exchange外，據悉還有幾家致力於「全天候交易」的交易所正在爭取獲批營運。

美貨幣資產規模破頂 事實上，紐交所早前也發公告，指擬將旗下全電子化交易所NYSE Arca的美股交易時間延長至每個工作日22小時，有待監管批准後實施。至於深受美國散戶歡迎的交易平台羅賓漢（Robinhood），更較大型機構早一步推出全天候交易服務，去年5月推出每周5天的24小時交易服務。

美國證券界現時除了在交易時長作出劃時代舉動外，而一向作風相對保守的SEC，亦行將更換高層。事關有指該會主席一職有機會由推崇加密貨幣、屬SEC前理事的阿特金斯（Paul Atkins）出任，市場估計新人事新作風，有利加快美國的金融創新，搶佔市場。

事實上，近幾年美股成為全球資金去向，3大指數一直反覆創新高。美股昨日因為感恩節休市，美國投資公司協會（ICI）最新數據提及，截至11月26日一周，美國貨幣市場資產升至紀錄新高，有約268億美元流入相關基金，總資產規模從按周升至歷史新高的6.67萬億美元（約52.02萬億港元），情況都多少反映美匯指數屢破高位，資金取易不取難的避險意識高漲。

港傳擴免稅範圍吸私募 國際金融業競爭日趨激烈，消息指港府擬向私募股權基金、對沖基金及超級富豪，豁免徵收加密貨幣、私人信貸投資等資產收益稅，並有意將免稅投資範圍擴大至私募信貸、海外物業及碳信用額，正進行為期6星期的諮詢，冀提供誘因為資產管理行業在港設立基地。

眼前地緣政治極不明朗，利息高企亦不利融資需求。投行瑞銀據報擬裁減香港及新加坡4名銀團貸款部門員工，主因融資成本上升，而受影響員工均是2023年瑞銀收購瑞信時加入公司的人員，瑞銀發言人未置評。

近年美國與香港證券市場發展進程