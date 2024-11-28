美制裁難以迴避 善用聯通救命繩

今年是互聯互通推出10周年，中國資本帳尚未完全開放，就透過香港這個國際金融中心，加強內、外資金互聯互通，強化市場基礎。基本上，內地資金（又稱「北水」）已取代西方資金成為香港資本市場的主要參與者，手執港股定價權。雖然中國資產尚未完全走出低迷的歲月，但隨着當局更積極推出財政及貨幣政策穩增長，互聯互通機制發展潛力巨大，既有利內地沿岸城市經濟，亦可強化香港的樞紐作用，共同在這百年大局下，重構香港「國際金融中心」定義。

過去，香港金融市場由外資主導，每次大風大浪，外資在股、匯、期貨市場舞高弄低，當香港是「提款機」，任意宰割。之不過，隨着香港回歸，中美博弈，西方資金退場，其主導地位已由「北水」取代。9月下旬內地推出大規模救市措施，大量資金趕入市下，港股成交急飆至逾6,000億元的歷史新高，「北水」就是主要參與者，說明中港金融的潛力並不容低估，只待兩地經濟配合，政策發號司令。

以昔日由美資主導的「國際化」而言，今時今日港股誠然是有所褪色。不過，若認清如今中美競爭差距已大為收窄，中國已成為全球第二大經濟體，也是亞洲經濟的領頭羊，舊有的「國際化」定義本就要改寫。嚴格而言，沒有中國的參與，已說不上是「國際」市場。港股既已成為「北水」的主場，市場又持續開放歡迎包括西方、中東、東盟等企業與資金參與，實際上這個「新國際化」定義，比昔日美霸主導的來得更加國際化！

以美霸的作風，沒有話語權的事情，非但要退場，更要打擊。在中美博弈的背景下，美國劍指香港金融是早晚要來的事。港元聯匯制度固然是要反思與檢討，以為優化貨幣機制作預案，也得思考加快與中國市場融合，善用互聯互通這條「救命繩」。

隨着互聯互通機制下兩地金融合作深化，香港各界得改變思維，不要再死抱昔日美國主導的「國際化」包袱，更要勇於領軍重構「新國際化」，重拾積極性。同時，港府內部也須徹底摒棄山頭主義、官僚主義，優化架構更務實、更大程度地配合內地沿岸城市的戰略部署，既減少不必要競爭，也確保高效地分配資源，各施其長，互相補位。中國資本帳一日未完全開放，互聯互通機制下香港就繼續擔當獨特的樞紐角色，配合數碼經濟與創新科技的應用，就成為香港金融升級改造的動力來源。

世界沒有一本通書可以看到老。香港這彈丸之地，金融命脈必要背靠世界主要資產所衍生的交易量來支持，過去是美元資產，未來將是人民幣、亞洲貨幣等多元發展。刻下內房與地方債危機正有序化解，中國資產尚未完全脫離低谷，港股單靠「北水」托市也是毋須掩飾的事實。正面去看，這說明香港金融擁有抗衡外部衝擊的獨有「本錢」。9月底與10月初的兩大升市，是對中國資產交易大翻身來一次預演。中港金融前路無疑是極具挑戰，風暴到臨前夕也是最難捱，但謹記危與機往往並存，勇敢努力度過黑暗，才有望見到黎明。