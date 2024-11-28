大行觀點：企業盈利增長擴散撐美股

回顧特朗普上一任總統任期時，美國通脹率較低，各國央行將政策利率維持在接近零的水平，以期提高通脹。如今情況截然不同，通脹剛剛接近聯儲局目標，政策利率和債券孳息率處於更高水平，赤字支出有增無減。

過去4年發生了很大變化，要落實特朗普的許多競選承諾，包括提高關稅和放寬監管，可能帶來通脹壓力。雖然政策必定會出現重大變化，但較高的通脹和利率可能成為制衡因素，令政策保持一定紀律。

雖然標普500指數持續錄得強勁盈利，但主要由「美股七雄」（Magnificent 7）帶動，它們相對整體市場的表現已反映這一點。隨着人工智能（AI）支出漸趨平穩，這些股份的盈利開始從極高水平放緩，投資者開始關注指數中其他的公司，這些公司的盈利增長出現令人鼓舞的迹象。

首選優質大型股 這種擴闊趨勢始於第二季度，並在更好的經濟增長和寬鬆貨幣政策的支持下，延續至第三季度。雖然趨勢令人鼓舞，但相關公司的盈利僅從負值升至低單位數，而「美股七雄」仍有望實現接近20%的增長。美國仍具韌性的經濟增長、寬鬆的貨幣政策，以及可能出現的財政和監管政策變化，可能為「美股七雄」以外的公司帶來利好因素。

鑑於寬鬆貨幣政策、中國刺激措施，以及盈利增長有望擴闊，繼續對股票維持偏高配置。在區域股票方面，繼續看好美股，特別是大型股，因為個別高質素公司有望繼續帶動該類別的可持續盈利增長。另一方面，基於更具吸引力的估值和市場可能擴闊，維持對價值股的偏高配置，並繼續對全球高收益債券、新興市場美元主權債券和亞洲信貸維持高配。

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