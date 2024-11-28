股市估市：日股仍獲利好因素加持

歐盟表示與中國將就電動車關稅達成解決方案，截至11月15日的新能源汽車定價追蹤顯示，製造商建議零售價按月持平至18.1萬元人民幣，比10月15日當周的17.7萬元人民幣明顯回升，或反映新能源車行業的「內捲」情況略為緩和，利好個別行業龍頭第四季純利表現。

另一邊廂，日本股市亦有低吸價值。9月中旬建議可趁低吸納日股捕捉9月下旬開始的全面復甦機會，東證指數由9月17日收報2,555點，升至11月12日的2,741點收市，升幅約7.3%。日企在中期業績期上調全年業績指引的數量遠多個下調數量，料可支持日股升勢。

企業上調指引主導後市 日企7至9月業績表現一般，受日圓期間升值影響，東證指數第二季淨利潤按年跌7.9%，但上調全年業績指引的日企比例（21.6%）高過下調日企（14.8%）。面向本地需求的企業上調業績指引比例更達22%，同時只有8.1%下調全年指引，符合之前一直提及日本內需經營環境好轉，並支持內需相關行業股份表現。

企業上調業績指引主導後市展望，通常有利日股表現。2005年以來的往績顯示（不包括2008年），當調高全年業績指引的情況主導中期業績期時，通常可帶動日股由11月升至下一年的3月，期間升幅約6%，支持日股在今年底開始回升的觀點。

此外，中期業績期繼續顯示日企積極回購股份，以回應東京證券交易所有關提高企業價值的呼籲。2024財年的第一季（4月開始）至11月18日，宣布股份回購規模已升至13.7萬億日圓，比2023財年已破紀錄的全年10.1萬億日圓進一步增長，日企改善股東回報的立場清晰強烈。

外資亦有回歸日股迹象，累計流入日股的外國資金由5月中旬高峰的250億美元跌至9月的淨流出，但截至11月20日當周已改善至淨流入。日股在一眾利好因素下，預期東證指數年終可上試2,900點，投資者可配置日股以提高投資組合潛在回報。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪