宏觀剖析：美政府換屆 投資風向變

在美國總統大選結果公布後，投資者不應該將此視為進場或出場時機，而是調整既有投資配置的機會。投資者可將政治因素納入基本面研究中，找出可能會受到潛在政策影響並具有基本面吸引力的投資機會，包括石油和天然氣、金融、醫療保健或高股息等不同類股。

對於各種資產類別，在評估持股和投資目標時，研究分析師會評估政策如何影響公司和債券發行人的基本面前景。

美通脹息口走勢現變數 特朗普的政策（例如減稅和法規限制鬆綁）或對股市盈利有即時的提振效果，而在短暫刺激過後，市場或將重新審視這些政策背後所帶來的不確定性，包括政府赤字持續上升使財政狀況惡化、刺激性政策帶動通脹居高不下、關稅帶來反制進而壓抑經濟趨勢等。

在特朗普執政的情景下，通脹可能在關稅影響下捲土重來，減息可能具不確定性，但減稅可望有助於企業盈利。在各種政策效果互相影響下，對於企業基本因素可能好壞參半，因此選股將至關重要。策略上，建議着眼高品質增長股。由於預期明年將會是經濟周期溫和放緩的環境，經濟周期題材恐難以有亮眼的收入增長，而增長型題材相對不受經濟周期影響的特性或將發酵。

同時，利率下降將帶動企業成本走低，預期經營效率與盈利能力等指標均會較受投資者青睞。投資者應檢視企業經營效率、現金流、獲利能力等因素，選擇企業營運較具韌性的投資機會，以應對市場波動。

揀選政策風險較低產業 選股方面，建議投資者可以先從與政策風險不直接相關的增長類股着手，例如人工智能（AI）相關領域、創新醫藥持續發展和具備獨特消費體驗的企業，以及與經濟周期和政策風險相關性較低的產業。另一方面，投資者也可從直接受惠於特朗普新政策的方向尋找投資機會，例如監管鬆綁的金融產業、傳統能源與醫療保健產業。

雖然特朗普當選後的競選承諾未必能夠完全實現，但仍會繼續監控不斷變化的政治環境，以確定哪些股份、產業和企業可能會受到潛在政策變化的影響，以及可能會對不同資產類別的回報潛力產生正面或負面的影響。

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