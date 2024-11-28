新盤焦點：會地年內售1762伙 吸逾200億超去年
今年新盤交投理想，部分發展商銷售成績已有突破，會德豐地產今年售出1,762伙，金額突破兩百億元，遠超去年。
會地副主席兼常務董事黃光耀表示，單計10月至今不足兩個月，集團銷售金額已超過50億元，而今年截至昨日累錄約202.3億元，並以將軍澳日出康城SEASONS系列售出937伙最多，套現逾58.2億元，為銷量最高新盤。
天璽‧天標售兩伙套1.09億
整體一手氣氛回勇，啟德發展區可記一功，新鴻基地產(00016)區內天璽‧天第1期，昨以招標形式再沽兩伙，套現近1.09億元。其中，第3座（Peak Tower）42樓A室，實用面積1,993方呎，為四房雙套房間隔，成交價7,993.8萬元，呎價約40,109元。
維港‧雙鑽加推6個一房單位
位於跑道區的中國海外發展(00688)旗下維港‧雙鑽，昨公布最新銷售安排，加推6伙一房戶於周日發售，實用面積300至305方呎。同系區內已屆現樓的維港1號，昨售出1A座36樓A室套三房單位，售價1,530.7萬元，呎價約23,806元。
此外，萬科香港發展的長沙灣連方II昨加推第5號價單共38伙，折實價580.7萬元起，平均呎價約27,346元，項目周日發售25伙。
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