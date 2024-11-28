二手買賣：旺角住宅兩房280萬拍出 高位冧四成

細價樓受追捧，昨日兩場拍賣會，合共售出9項物業，當中4項為樓價不足「4球」的住宅，呎價全部低於一萬元。其中旺角上海街美觀大廈一個高層兩房戶，以約280萬元拍出，做價較高位跌逾40%。

忠誠拍賣昨售出6項物業，包括上述高層A室法院令單位，實用面積約381方呎，早於2022年7月曾開價430萬元推拍，最新開價已降至235萬元，終被搶高約19.1%成交，呎價約7,349元。資料顯示，同類型較低層單位曾於2019年以475萬元登記售出。

同場其餘拍出的物業全為銀主盤，包括荃灣周氏大廈中層6室，實用面積約442方呎，開價300萬元推出，最終搶高80萬元，以380萬元拍出，高開價約26.7%，呎價約8,597元。

北角銀主盤383萬沽 黃開基拍賣行昨沽出3項銀主盤，包括旺角唐樓忠信大廈低層戶，實用面積約450方呎，吸引5組買家出價，搶高62萬元，以250萬元售出，呎價約5,556元。北角新都城大廈A座中層15室，實用面積約520方呎，獲3組買家競投，搶高約27.7%，成交價383萬元，呎價約7,365元。

此外，業主盤繼續蝕賣吸客。美聯張曉盈表示，長沙灣昇悅居8座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，成交價695萬元，呎價約14,184元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕約155萬元，貶值約18.2%。市場消息透露，紅磡半島豪庭2座中層一房單位，市傳以728萬元售出，呎價約14,797元，逾兩年貶值約20.9%。

玖瓏山持10年蝕277萬 中原吳啟業稱，沙田玖瓏山月瓏閣3座中層E室，實用面積約692方呎，劈價202萬元，以698萬元沽出，呎價約10,087元，原業主購入約10年，帳蝕約277萬元，貶值約28.4%。