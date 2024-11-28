樓價轉穩 10個月仍冧6.8%

港島中型單位瀉16%最傷 租金8個月首跌 受銀行減息帶動，本港私人住宅售樓由谷底回升。據政府最新公布的數字，今年10月私宅售價指數按月回升約0.62%，終止連續5個月下跌，而今年首10個月仍累挫約6.81%，當中以港島區中型單位跌勢最急。至於租金指數則告回落，為8個月首現下跌。

較歷史高位低27% 差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，10月私人住宅售價指數報290.1點，按月回升，仍為2016年8月後的逾8年低位，較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.13%。

10月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位回升幅度較大，該指數最新報291.4點，按月漲約0.62%，終止5個月連跌，首10個月仍挫約6.78%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報265.9點，按月升約0.19%，結束5個月跌勢，首10個月累挫約5.2%。

不過，今年截至10月，撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，共有8個類別私人住宅單位下跌，另外有3個類別上升。

市場估樓價未見底 當中，以港島區實用面積約753至1,075方呎的中型單位售價跌幅最大，上月該類單位平均呎價報約14,225元，較去年底累跌約16.15%。

其次是同區實用面積約431方呎以下細單位，平均呎價報約12,178元，首10個月累積回落約12.4%。

另外，私人住宅租金升勢回落，今年10月私宅租金指數報194.9點，按月下跌約0.31%，為今年2月之後再出現下跌情況；而今年首10個月仍累升約4.78%，走勢續跑贏樓價。

對於上月私宅售價指數按月回升，萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預料，樓價在第四季見底，短期內在谷底反覆徘徊，預測樓價全年仍下跌約7%。

他表示，明年樓市基調會比今年好，如美國保持現有減息步伐，明年樓價有望回升約5%。至於今年租金料漲約5%，整體租金回報升穿3厘，明年有望再升約3至5%，創歷史新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在減息及救市等利好樓市措施之下，樓價終見輕微反彈，惟市場存在不明朗因素，樓價回升動力能否持續仍存疑。至於今年11月及12月，料樓價傾向平穩慢升，原因是一手新盤貨源仍十分充裕，發展商繼續採取先求量的推盤策略，令二手樓價難以大升。

另外，高力香港研究部主管李婉茵指出，減息幅度將會主導明年樓市的成交量，美國新總統上任，市場息率的不確定性增加，意味着降息幅度有機會較預期小，有可能使本港樓價在復甦之路上承受進一步的下調壓力。

私人住宅售價指數 私人住宅租金指數