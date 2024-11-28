簡訊一覽
●粵海投資(00270)公布，將於今年12月9日舉行董事會會議，藉以考慮及批准向股東派發特別股息的建議，及處理任何其他相關事項。
●股權披露資料顯示，浙江吉利於11月26日及27日，分別在場內增持吉利汽車(00175)1,640萬股及780萬股，每股均價分別為13.01元及13.11元，持股量由39%增至39.22%。
●廣汽集團(02238)於11月26日獲洪澤君在場內增持763萬股，每股均價2.983元，持股量由10.91%增至11.17%。
●香港信貸(01273)截至今年9月底止半年賺2,435.9萬元，按年升17.62%，中期息1.3仙。
●維珍妮(02199)截至今年9月底止中期賺6,761.9萬元，按年跌36.69%，中期息每股2.5仙。
●渣打集團(02888)公布，探討出售其於波扎那、烏干達及贊比亞的財富管理及零售銀行業務的可能性，以集中在該等市場的資源，着力滿足環球企業及金融機構客戶的跨境需要。
●香港銀行公會宣布，為展現銀行業對支持廣大社群的承諾，25間會員銀行已承諾向獲豁免繳稅的慈善機構提供銀行服務優惠安排，包括推動透過電子渠道處理慈善捐款。
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