澳洲基礎通脹升至3.5% 央行下月難減息

澳洲統計局公布，10月消費物價指數（CPI）年率為2.1%，與9月持平，仍屬2021年7月以來低位，也低於市場預期的2.3%。可是，市場普遍認為澳洲央行更看重基礎通脹率（或稱裁剪平均值通脹），上月為3.5%，較9月升0.3個百分點，並終止5個月連續下跌的趨勢，料澳洲央行難以在下月上旬舉行的議息會議作減息決定。

當局解釋，10月通脹持平，主要由電價大降35.6%所推動，原因是政府推出電價補助。同期由於全球用油需求降，令車用燃油價格跌11.5%。上述裁剪平均值的好處，是撇除這類物價異常的影響，更能反映日常生活物價。例如食品和非酒精類飲品價格上月升幅達3.3%，房租更由9月的升6.6%，進一步加速至10月的升6.7%。

Capital Economics分析師指出，澳洲央行已表明，要看到多於一季的通脹持續回落才會減息，故目前或要到明年第二季，才能看到當地利率下行。

至於澳洲鄰國新西蘭，其央行貨幣委員會在本年最後一次會議後一致通過減息半厘，最新基準利率為4.25厘，符合市場預期。當地通脹已接近2%的央行目標，且經濟增長呆滯，令減息變得迫切。新西蘭央行聲明更指，若經濟情況發展如當局預測，估計明年初有需要進一步調低利率。

每百日圓高見5.12港元 多國經濟前景顯得不穩定，多少都因為明年美國將會大加關稅所致。新加坡金融管理局在《金融穩定報告》中警告，全球經濟面臨更高的不確定性、貿易緊張局勢，以及地緣政治衝突，或會增加負面衝擊。英倫銀行副行長Clare Lombardelli更直言，美國候任總統特朗普的關稅計劃，將給包括英國在內國家的經濟增長帶來風險。

各國似乎都希望趕在特朗普入主白宮前，完成未了的計劃。消息指，日本首相石破茂近日致函美國現任總統拜登，請求他批准新日本製鐵公司對美國鋼鐵公司的收購案，因特朗普此前已表明，將阻止日本的收購計劃。日圓匯價近日由低位反覆回升，日圓兌每美元昨日曾報151.66，每百日圓兌約5.12港元。