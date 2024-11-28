阿里雲去季國際業務活躍用戶數增60%

袁千解釋，要服務跨國及本土企業使用雲服務數碼化轉型，需要持續投入在不同地方的數據中心設施建設，提供更多選擇予客戶。

不過，科技早已成為中美角力的戰場，美國限制向中國出口晶片，袁氏坦言，這將令市場不確定性增加，但公司可確定在雲計算及人工智能（AI）能力的基礎模型投入，並預告會增加投入。

在港啟動「科技創未來」計劃 香港作為市場聯繫人，似乎可以從中發揮作用。她指出，香港是國際金融中心及區域創新樞紐，也是阿里雲向世界輸出技術的重要市場。公司過去一直以香港為樞紐，向全球企業客戶提供雲及AI技術支援。

阿里主席蔡崇信認為，AI技術將重塑全球生產力之外，更重新釐定行業動力的根本結構，期望與港府合作發展。

阿里雲在港啟動「科技創未來」計劃，以AI為企業提供增長動力。阿里雲國際業務副總裁兼亞太北及東南亞大區總經理劉彬星表示，過去10年，公司透過其雲技術，積極推動香港各行業的數碼化，未來也會加大其產品和服務的投入，以支持各行各業的客戶實現高質量的發展、創新和擴展，把握市場發展機會。