戴爾惠普指引保守

今年眾多個人電腦品牌均推出AI PC，消費者反應卻並不熱烈。

上季電腦銷售倒退 AI PC未爆換機潮 隨着人工智能（AI）熱潮持續，今年眾多個人電腦（PC）品牌乘勢推出AI PC吸引客戶升級換機。不過，消費者似乎對於這類AI噱頭並不買帳，兩大美國電腦品牌戴爾（Dell Technologies）及惠普（HP）的零售市場電腦銷售額，於上季均錄得按年倒退，加上對前景展望保守，拖累兩家公司股價於周三美股早市捱沽。戴爾曾跌14.52%，低見121.3美元；惠普則曾跌10%，低見35.19美元。

Dell消費者收入跌18% 戴爾的零售PC銷售額，主要反映在客戶解決方案部門（CSG）旗下的「消費者收入」一項，該分項收入於上季為19.93億美元，按年大跌18.35%。當然，該分項收入實際上不止計入零售PC，還包括顯示屏及投影機等電腦相關產品，但PC佔據該分項大多數。

有趣的是，同為CSG部門的「商業收入」（即向企業銷售的PC及其他設備）按年則增長3.08%至101.38億美元。從這一點來看，沒有把AI當成賣點的企業PC業務，似乎表現仍然穩健。

類似的情況亦發生在惠普，該公司的PC銷售收入主要反映在個人系統（Personal System）業務當中，其中反映零售電腦市場的消費者個人系統（Consumer PS）收入按年減少3.64%至30.69億美元，而商業個人系統（Commercial PS）收入則按年增長4.97%。

通過業務表現的橫向對比，便不難看出兩家都面臨相同困境，即AI PC的概念在零售市場得不到消費者青睞。這種對AI不感興趣的情況，可能會令此前憧憬的換機升級周期更遲到來，變相向盲目炒作AI概念的投資者潑了一盆冷水。雖然目前AI的應用已愈來愈普及，但消費者似乎更傾向於使用雲端伺服器提供AI的功能，而不是升級自己的終端設備。

整體而言，戴爾於截至11月1日止的一季內，總收入為243.66億美元，按年增長9.5%；經調整純利按年升10.87%至15.4億美元。儘管PC業務表現平平，但戴爾的基建解決方案業務（ISG）受到伺服器需求的提振，相關收入實現33.75%的增長。展望本季度，戴爾指引季內總收入介乎240億至250億美元之間，差過市場預期的255.7億美元。

惠普每股盈測遜預期 惠普於截至10月底止一季內，總收入按年升1.72%至140.55億美元；經調整純利9億美元，按年大致持平。至於除PC業務以外，惠普的打印機業務表現也相當平淡，上季收入按年增長0.76%至44.52億美元。展望本季，該企指引經調整每股盈利介乎70至76美仙，差過市場預期的85美仙。

兩大PC品牌上季業績摘要