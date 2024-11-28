夥按證轉介保單逆按 永明顧問團隊添人手

永明金融（Sun Life）宣布，與香港按揭證券公司合作，永明的理財顧問將為客戶轉介保單逆按計劃及安老按揭計劃，藉此提供穩定收入以提升退休生活質素，以滿足客戶對退休生活的不同需要和財務目標。

港人退休規劃不足 據該企的《規劃退休生活:從容面對未來》調查結果發現，香港上班族預計在66歲退休，比現今退休人士的平均退休年齡（61歲）延遲5年。12%的非退休人士已經主動推遲退休計劃，亦有9%的已退休人士做出同樣選擇，反映經濟環境和個人情況正不斷變化。

另外，在目前花費高於預期的退休人士中，57%是因為整體生活開支增加，43%則來自醫療費用上升。基於這情況，不少人只能削減有關開支（71%），或放棄治療某些疾病（57%）。以上調查結果正正反映香港市民在退休規劃方面存在重大缺口。

永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，退休是人生重要階段，面對人口高齡化的挑戰，全面的退休規劃變得更為重要。與按揭證券公司合作，為退休規劃增添彈性，讓其理財顧問團隊能根據客戶需要，塑造更全面的退休財務規劃方案。

計劃下季推年金產品 該企又稱，旗下顧問團隊人數已由年初的2,600人增至年尾約3,000人，會繼續擴大理財顧問團隊，明年目標為增至3,300人；另將於明年推出年金產品，預期第一季有公布。

香港按揭證券執行董事兼總裁李令翔謂，保單逆按計劃及安老按揭計劃協助退休人士將壽險保單或住宅物業轉化為每月穩定的收入，自製長糧，從而提升退休生活質素，按證公司很高興與永明合作，讓更多有需要的客戶認識保單逆按計劃及安老按揭計劃，共同促進退休規劃市場發展。