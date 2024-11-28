《明報》母企兩年半蝕逾1.1億

業績報告內指出，上半財年公司的出版及印刷分部的營業額按年下跌5.3%至5,210.5萬美元，主要由於其核心市場的業務情緒疲弱，尤其是香港，經濟疲弱及愈來愈多居民選擇跨境到中國內地的鄰近城市購物及娛樂，令內部消費及零售銷量持續疲軟。