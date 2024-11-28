安踏擬購回換股債及發15億歐元債
近期不少中資企業接二連三發行可換股債券（CB），最新是藍籌體育用品股安踏體育(02020)。該企公布，建議購回明年到期10億歐元（約81.7億港元）零息有擔保可換股債券，同時建議發行於2029年到期15億歐元（約122.5億港元）零息有擔保可換股債券，初始換股價每股104.02元。
中國動向6個月轉賺1.3億
公司稱，所得款項淨額除了用來購回結算以及股份購回，還有一般公司用途；又強調新債券發行可以用較低成本提供額外資金，為現有債務進行再融資，並優化債務到期結構，進一步增強公司營運資金，加強股本基礎。
安踏股價昨先跌後反彈，收市倒升1.55%，報78.25元。至於另一體育用品股中國動向(03818)截至今年9月底止的半年業績顯示，期內轉賺1.37億元（人民幣‧下同），去年同期蝕4.1億元；每股基本盈利2.34分，中期息連特別息共派1.4分，去年同期派中期息0.71分。
期內集團收入7.49億元，按年跌3.49%；毛利率跌0.2個百分點至68.9%。主要業務Kappa品牌業務銷售總額7.05億元，按年跌4.6%；自營渠道業務和非自營渠道業務銷售額分別錄4.52億元和2.53億元，前者按年微升0.22%，後者則跌12.15%。Kappa品牌業務的毛利率錄70.2%，按年跌0.3個百分點。
截至2024年9月30日，集團Kappa品牌的店舖總數為1,001間（不含Kappa童裝業務），對比2024年3月31日淨減少11間。中國動向股價昨收升10.6%，報0.365港元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：