安踏擬購回換股債及發15億歐元債

中國動向6個月轉賺1.3億 公司稱，所得款項淨額除了用來購回結算以及股份購回，還有一般公司用途；又強調新債券發行可以用較低成本提供額外資金，為現有債務進行再融資，並優化債務到期結構，進一步增強公司營運資金，加強股本基礎。

期內集團收入7.49億元，按年跌3.49%；毛利率跌0.2個百分點至68.9%。主要業務Kappa品牌業務銷售總額7.05億元，按年跌4.6%；自營渠道業務和非自營渠道業務銷售額分別錄4.52億元和2.53億元，前者按年微升0.22%，後者則跌12.15%。Kappa品牌業務的毛利率錄70.2%，按年跌0.3個百分點。

截至2024年9月30日，集團Kappa品牌的店舖總數為1,001間（不含Kappa童裝業務），對比2024年3月31日淨減少11間。中國動向股價昨收升10.6%，報0.365港元。