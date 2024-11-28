恒大投資者傳深圳抗議 促提供調查進展

消息指，該批人士在深圳參加了3次不同的抗議活動，包括周一前往恒大總部所在區域的調查局，周二到深圳市經濟犯罪偵查局，周三再去深圳法院，目的是向當局施壓，要求提供調查恒大的最新情況。據悉過去兩年來，恒大投資者一直在微信小群中保持聯繫，本次有參與者表示，「如果現在不發聲，就永遠沒機會了」。

此前恒大在公告稱，公司共同及各別清盤人得悉，廣州市南沙區人民法院發出命令。內容為由於恒大未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相關給付義務，故對恒大及許家印採取限制消費措施，限制其在高消費領域的非生活或工作必需消費行為。

據報恒大旗下恒大金融財富管理（深圳）因無力兌付投資產品多時，近日部分在職及離職人員陸續收到通知，要求在11月底前完成退繳匯款，主要針對理財產品過往的佣金收入等。

大行料加推內房政策 另邊廂，內地地方政府為配合中央救市，逐步放寬樓市措施。例如貴州省當局印發《政策措施》，明確將所有符合條件的商品住房貸款項目納入「白名單」，以促進房地產市場健康發展。另外，據報南京市房地產交易登記中心為促進房地產市場平穩發展，容許滿足特定條件的二手房可提前解除限售。

對於內地樓市，美銀證券表示，鑑於貿易緊張局勢帶來不確定，明年內地經濟增長放緩的情況下，內地房地產政策或會進一步加強。該行料，內地一線城市的房屋月度庫存將從今年中的25倍，下降至明年底的12倍。惟全國庫存可能會保持在20倍以上的高位，初步預計2026年全國新房銷售量最終趨向穩定。